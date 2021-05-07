法國參院罕見一致通過挺台決議 支持重返國際組織

法國外交部國務員勒莫因代表法國政府表達對支持台灣明確且一貫的立場（來源：駐法國台北代表處臉書） 法國外交部國務員勒莫因代表法國政府表達對支持台灣明確且一貫的立場（來源：駐法國台北代表處臉書）

（台灣英文新聞／張雅鈞 外電綜合報導）振奮人心的歷史性投票！法國參議院6日晚間以304票贊成、0票反對、19票棄權通過「台灣參與國際組織工作」決議案，法國外交部國務員也重申政府支持台灣參與國際組織的一貫立場。我外交部表示高度歡迎與誠摯感謝，並期待能實踐「台灣可以幫忙，全世界也應該讓台灣幫忙」的共好目標。

本次「台灣參與國際組織工作」決議案是法國參議院首度提出的友台決議案，由參院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）及參院友台小組主席李察（Alain Richard）等30位參議員於3月27日提出。６日晚間歷經一個半小時的辯論，9個政團代表發言，在抗疫、民主、經濟、人權等方面都給予台灣正面肯定。

提案參議員李察在發言時表示，台灣抗疫成果亮麗，要支持台灣在諸多領域的貢獻，「特別重要是支持台灣參與世界衛生。」他也表示台灣應參與國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）以及參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。李查日前才遭到中國駐法大使致函要求取消訪台行程。

葛里歐則指出台灣在半導體工業的重要性，他表示以台灣對全球貿易與經濟的影響與重要性，不應被排除在國際社會之外。提及《經濟學人》因兩岸危機將台灣視為最危險的地方，他呼籲「各國應攜手合作維護區域安全與和平，將追求全人類幸福做為我們的首要關切，這也是本決議文之精神所在。」

外交部國務員勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）代表法國政府表達在國內、歐洲以及全球支持台灣參與國際組織的一貫立場，並重申台海和平穩定對人類福祉的重要性。

受邀列席旁聽的台灣駐法代表吳志中在臉書上表示，與會的參議員以支持臺灣作為捍衛法國國會議員的榮譽。吳感慨，經過多少努力法案終於通過，在場旁聽熱淚盈眶。他也向中央社表示，法國是歐盟中的領導國家，本次投票極具象徵性。台灣價值正逐漸被認可。

共和黨（Les Républicains）政團參議員卡里奧-梅蘭（Joëlle Garriaud-Maylam）則告訴中央社，這是一個歷史性的投票，投票一致通過相當罕見且重要。她表示這次決議向中國釋放「台灣並未被孤立而是擁有西方支持」的訊號。

外交部聽聞喜訊，對於法國參議院首度以通過決議方式，展現對台灣參與國際事務的堅定支持，以及法國政府重申支持台灣參與國際社會的立場，表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，本次的決議案獲得參議院各黨團的一致支持。決議也肯定台灣在抗疫及經濟發展方面的成功經驗，認為台灣遭國際組織排除在外的狀態，正危害國際社會的利益，讚揚法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）2020年多次於參議院外交委員會重申法國政府支持台灣參與國際組織的立場，支持法國政府持續採取具體行動助台灣。

外交部進一部表示，台法近年來在經貿丶科技、能源及創新等領域合作密切，建構雙方密切及互相信賴的夥伴關係。外交部不僅歡迎法國參議院高票通過友我決議案，也將繼續與包括法國在內的理念相近國家攜手合作，持續深化雙邊合作關係，同時也將努力為台灣在多邊體系的國際參與，創造更豐富有利的氛圍及條件，不斷具體實踐「台灣可以幫忙，全世界也應該讓台灣幫忙」的共好目標。

昨日七大工業國集團（G7）外長發表集體聲明，支持台灣參加世界衛生組織（WHO）和世界衛生大會（WHA），提出台灣參與對全球合作意義重大，並強調台海穩定與和平。上（4）月27日美國聯邦參、眾議院外交委員會發起連續48小時的社群媒體跨國串聯活動，呼籲「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣出席，也獲國際眾多聲援。如今法國參議院眾志成城挺台灣，為台灣重返社國際社會再添一絲曙光。