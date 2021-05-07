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住香格里拉台北、台南遠東 享高鐵車票65折

By 台灣英文新聞
2021/05/07 11:09
住香格里拉台北、台南遠東 享高鐵車票65折
住香格里拉台北、台南遠東 享高鐵車票65折

提供國人更便利且優惠的國旅自由行體驗，香格里拉台南、台北遠東飯店首度與台灣高鐵合作，即日起至2021年7月6日推出高鐵「美好搶先GO」住宿高鐵一起購優惠專案，只要透過兩家飯店官網預訂任一房型，即享高鐵車票65折，一站式平台一次購足飯店及車票，南北交通往返每人可省1,500元以上，入住香格里拉集團旗下台南台北兩家飯店再贈價值3,000元現金抵用券，聰明旅遊省時又省荷包，活動詳情台南 (06) 702-8899或台北 (02) 2376-3266。

初夏旅遊好時節，趁著暑假人潮前，自在漫遊台北、賞花看展或是輕鬆吃遍台南美食、體驗府城文化，說走就走的城市自由行，最聰明經濟的選擇就是「五星旅宿搭高鐵」，縮短交通車程，住好吃好、盡享飯店完善休閒設施的偽出國小旅行！現在入住香格里拉台南、台北遠東任一房型又可以「美好搶先GO」專案加購高鐵車票65折，天天早鳥價，香格里拉台北遠東每晚4,200元起，再送超人氣「遠東Café 」豐盛的自助早餐。

入住香格里拉台南遠東每晚3,696元起 (已含稅及服務費)，可享免費客房升等，加購「遠東Café」自助早餐享買一送一優惠。不僅如此，兩家飯店還提供入住賓客每房價值3,000元聯合現金抵用券，可用於香格里拉台南、台北遠東下次住宿或餐飲消費抵用，亦可於新板特區的館外餐廳Mega 50之餐飲消費抵用。即刻預訂，自在樂遊！以上香格里拉台北遠東專案價格需外加10%服務費與5%稅金。

香格里拉台南遠東國際大飯店 (06) 702-8899，地址：台南市大學路西段89號；香格里拉台北遠東國際大飯店 (02) 2376-3266，地址：台北市敦化南路二段201號

更新時間 : 2021-05-07 12:34 GMT+08:00

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