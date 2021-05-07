〈時評〉台灣黑道入黨風波　改革民進黨英系先退位

兼任民進黨主席的總統蔡英文5日在黨中常會後表示， 身為黨主席，對於未能落實既有排黑條款，讓不適格黨員進入機制，造成社會紛擾、辜負支持者期待... 兼任民進黨主席的總統蔡英文5日在黨中常會後表示， 身為黨主席，對於未能落實既有排黑條款，讓不適格黨員進入機制，造成社會紛擾、辜負支持者期待，感到十分抱歉，將虛心檢討相關機制。 (來源 中央社)

民進黨與黑道關係的風波愈演愈烈， 身兼民進黨主席的蔡英文總統為此致歉，身為民進黨政府的大家長， 蔡總統責無旁貸，必須一肩承擔， 但更重要的痛下決心改革這些問題，而改革的第一步，就是「 英系退位」。

2008年，民進黨淪為在野黨，蔡總統當時會成為民進黨主席， 除了她的形象清新外，也因為她沒有派系色彩， 成為黨內各路人馬可以接受的不二人選。不過，經過這幾年的演變， 蔡總統成為民進黨共主後，「英系」 自然而然躍身為民進黨的一個派系。

由於蔡總統過去要競選民進黨主席，當然要爭取黨員支持， 這些黨員有許多是握在黨員大戶手上，黨員大戶除了是民意代表外， 縣市黨部主委能影響的黨員人數不在少數，因為這一層關係， 蔡總統必須與這些人「搏感情」。

另方面，從黨主席身分再升級到總統後，蔡總統權力大增， 吸引愈來愈人自動靠攏，從中央政府官員、立法委員、 地方民代和縣市黨部主委，都有人打出「英系」招牌， 逐漸發展成為黨內的另一股勢力。

這些被視為英派的人，有些是自稱的，有些是招搖撞騙的， 有些真是蔡總統扶植的人馬或幕僚，但不論是哪一種， 蔡總統讓這個「英系」自由發展，可說幾乎完全未去阻擾， 結果是在蔡總統刻意的暗許下，這些「英系」到處替蔡總統打天下， 維持蔡總統的地位。

像副總統賴清德兩年前在爭取黨內初選提名時， 這些英系紛紛成為蔡總統的分身，透過直接或間接方式圍剿賴清德； 像每次內閣改組，英系也會若有似無的發聲， 以營造接下來人事布局的氛圍。

這些「英系」們，早已和蔡總統成為命運共同體，一旦蔡總統失勢， 這些人的位置可能就不保，同樣地，蔡總統若失去英系的加持， 很可能在黨內的權力就會被瓜分削落，並且陷入跛腳的局勢。

如今，民進黨與黑道關係被攤在陽光下檢視， 絕對要有改革的必要性，更有必要落實幾年前訂出的「排黑條款」， 但能不能徹底貫徹，關鍵還是在人的身上。不可否認的是， 改革的過程中，現有的「英系」肯定會受到衝擊， 若是蔡總統不願放手，「英系」人馬頂多也是做做樣子而已， 排黑將成為奢談。

蔡總統的任期還剩三年，是到了大刀闊斧改革的關鍵時刻， 若不能將那些寄生在蔡總統身上的「偽英系」切割， 恐怕日後只會被綁得愈緊，日後不論是以總統或黨主席的身分， 都會受困於自己派系的陰影，連黨內對改革之路都會招惹更多反彈。

（作者李平華，資深媒體人）