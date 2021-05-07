〈時評〉台灣黑道入黨風波　改革民進黨英系先退位

兼任民進黨主席的總統蔡英文5日在黨中常會後表示， 身為黨主席，對於未能落實既有排黑條款，讓不適格黨員進入機制，造成社會紛擾、辜負支持者期待...
兼任民進黨主席的總統蔡英文5日在黨中常會後表示， 身為黨主席，對於未能落實既有排黑條款，讓不適格黨員進入機制，造成社會紛擾、辜負支持者期待，感到十分抱歉，將虛心檢討相關機制。
(來源 中央社)
民進黨與黑道關係的風波愈演愈烈，身兼民進黨主席的蔡英文總統為此致歉，身為民進黨政府的大家長，蔡總統責無旁貸，必須一肩承擔，但更重要的痛下決心改革這些問題，而改革的第一步，就是「英系退位」。
2008年，民進黨淪為在野黨，蔡總統當時會成為民進黨主席，除了她的形象清新外，也因為她沒有派系色彩，成為黨內各路人馬可以接受的不二人選。不過，經過這幾年的演變，蔡總統成為民進黨共主後，「英系」自然而然躍身為民進黨的一個派系。
由於蔡總統過去要競選民進黨主席，當然要爭取黨員支持，這些黨員有許多是握在黨員大戶手上，黨員大戶除了是民意代表外，縣市黨部主委能影響的黨員人數不在少數，因為這一層關係，蔡總統必須與這些人「搏感情」。
另方面，從黨主席身分再升級到總統後，蔡總統權力大增，吸引愈來愈人自動靠攏，從中央政府官員、立法委員、地方民代和縣市黨部主委，都有人打出「英系」招牌，逐漸發展成為黨內的另一股勢力。
這些被視為英派的人，有些是自稱的，有些是招搖撞騙的，有些真是蔡總統扶植的人馬或幕僚，但不論是哪一種，蔡總統讓這個「英系」自由發展，可說幾乎完全未去阻擾，結果是在蔡總統刻意的暗許下，這些「英系」到處替蔡總統打天下，維持蔡總統的地位。
像副總統賴清德兩年前在爭取黨內初選提名時，這些英系紛紛成為蔡總統的分身，透過直接或間接方式圍剿賴清德；像每次內閣改組，英系也會若有似無的發聲，以營造接下來人事布局的氛圍。
這些「英系」們，早已和蔡總統成為命運共同體，一旦蔡總統失勢，這些人的位置可能就不保，同樣地，蔡總統若失去英系的加持，很可能在黨內的權力就會被瓜分削落，並且陷入跛腳的局勢。
如今，民進黨與黑道關係被攤在陽光下檢視，絕對要有改革的必要性，更有必要落實幾年前訂出的「排黑條款」，但能不能徹底貫徹，關鍵還是在人的身上。不可否認的是，改革的過程中，現有的「英系」肯定會受到衝擊，若是蔡總統不願放手，「英系」人馬頂多也是做做樣子而已，排黑將成為奢談。
蔡總統的任期還剩三年，是到了大刀闊斧改革的關鍵時刻，若不能將那些寄生在蔡總統身上的「偽英系」切割，恐怕日後只會被綁得愈緊，日後不論是以總統或黨主席的身分，都會受困於自己派系的陰影，連黨內對改革之路都會招惹更多反彈。
（作者李平華，資深媒體人）