五福飄香慶端午 凱撒粽情表心意

時序入夏，台灣年度重大節慶端午佳節即將到來，享用粽子不僅是習俗更是慶祝節日的樂趣之一，凱撒飯店連鎖旗下三家飯店：台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店以及台北凱達大飯店再次聯手推出「五福飄香慶端午」主題佳節禮盒，跳脫傳統肉粽框架、改以特色美饌及創意手法，由台北凱撒王朝中餐廳王裕賢主廚精心研發五款各具獨特風味的極品美粽，口味包括獨家首創、更是今年強力主打的「旗艦黑鮪海鮮粽」之外，還有提倡健康蔬食的「蔬福紅藜粽」、經典不敗的「狀元茶香東坡粽」、補氣養生的「秘傳麻油雞粽」及爽口清甜的「相思紫金南國粽」。

主題禮盒分為「端陽五福禮盒」每盒990元(原價1,320元)及「粽夏蔬福禮盒」每盒825元 (原價1,100元)，即日起開放預購至6/7止，5/23前不限盒數可再享早鳥優惠85折。凱撒飯店連鎖將肉粽創意升級、運用食材與烹調變化而出美妙滋味，更考量消費者的葷素食用需求提供多元選擇，不論自用或送禮更是面面俱到，以真材實料傳遞最真誠的心意！

旗艦黑鮪海鮮粽：以海鮮為研發主軸，主廚首次嘗試將魚肉入粽，特選油脂豐富滑嫩入口的珍貴黑鮪魚肚作為主要食材，再搭配帆立貝、小卷、赤尾蝦及日式昆布等。黑鮪魚肚切片後先用少許日式醬油醃製再蘸取黑胡椒及麵粉、以小火煎至半熟；米飯則以北部粽作法，先將長糯米拌入蔥油下鍋炒香熟透，再將海鮮食材與鹹鴨蛋黃包入Q彈糯米中包裹定型再入籠蒸熟。打開粽葉撲鼻而來濃郁的鮮香海味，每口皆能品嚐出各式海鮮的獨特滋味與豐美層次，不需過多的調味加乘、就能感受天然海鮮的甜味齊放，味蕾彷如體驗一場海底世界的極品美宴。每顆售價360元/ 250g。

狀元茶香東坡粽：其名由來源自考生高舉中榜之意，選用年菜評比中獲獎無數次的招牌東坡肉做為內餡主角，以中藥材小火煨煮入味；此次特別的是以包種茶手工研磨製成茶粉、再與圓糯米拌炒融入米心後，將東坡肉、鹹鴨蛋黃、蓮子、香菇包入糯米成粽，以南部粽作法水煮而成，優雅茶香蘊藏其中，入口綿密、回甘美味。每顆售價260元/ 250g

秘傳麻油雞粽：以台灣懷舊古早味美饌-「麻油雞飯」改良入粽，選用黑麻油加入生薑爆香，將其過濾後與長糯米拌炒至米心熟透，包入以麻油事先醃製過的雞腿肉、香菇、蓮子與鹹鴨蛋黃，米飯充分吸收麻油精華，入口帶些微薑香回甘，是款深受女性饕客喜愛的補氣美饌粽。每顆售價260元/ 250g。

蔬福紅藜粽：集養生穀物於一粽之中，特選養生食材的紅藜、搭配鳳眼果、蓮子、花生、香菇、杏鮑菇等食材，再加上芝麻香椿醬調配而成，清爽不膩口，是款嗜口絕佳的素粽首選。每顆售價220元/ 225g。

相思紫金南國粽(甜)：以圓糯米及紫米等比例調配，內餡選用顆粒分明的蜜紅豆強調口感，加上糖水蒸煮過後的蓮子滋補養顏、完整飽滿的桂圓肉增添香氣以及入口爽脆的碎核桃，用料豐富且飽滿清新，甜度更是適中爽口，滋味絕佳。每顆售價220元/ 200g。