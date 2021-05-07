美麗信冠軍肉粽 端午名粽香 傳情飄香意

美麗信花園酒店冠軍肉粽又將再次擄獲嘉賓味蕾！今年以「端午名粽香˙傳情飄香意」為主題，提升冠軍肉粽食材搭配，將國人愛吃的牛肉、牛筋、牛肚及雞肉及其它食材揉進名粽裡，不論是端午送禮或是居家自食倆相宜，邀您一起以名粽不凡的口味傳達心中濃濃的佳節問後心意。

美麗信花園酒店即日起至6月14日(一)推出【端午名粽香˙傳情飄香意】主題肉粽，「端午名粽香組」每組四入NT$1,080，內含《珍寶牛肉粽2入》、《鳳凰羽翼粽2入》並贈送精緻保溫提袋；「單顆禮粽」每顆NT$270起。5月31日前預購「端午名粽香組」可享9折早鳥優惠，每組只要NT$972，貼心優惠和您一同歡慶佳節！

精心推出的【珍寶牛肉粽】，以美國無骨牛小排、牛肚及牛筋為主，用八角、花椒等香料古法滷製四小時，口感軟而不爛，香嫩滑順；再搭配雲林特產甜龍筍，並用炸蒜頭、乾洋蔥、鈕扣菇等增加香氣，還有鵪鶉蛋及開陽、阿根廷魷乾做為豐盛配料，並以精煉手工油蔥拌入西螺細長形的秈糯米；美麗信以台式料理手法融和西式食材及口味，重新刻畫對於傳統粽的印象，成為獨特食材與個性鮮明的台灣新香粽。

【鳳凰羽翼粽】，先將雞中翅去骨醃製，並鑲入手打花枝蝦漿先炸後滷，再帶有滿滿膠質的無骨醃燻鳳爪增加脆度使口感提升，並使用紅羽雞炸雞肉，最後依序加入鈕扣菇、宜蘭鹹鴨蛋、杏鮑菇、阿根廷魷乾等做為豐盛配料，更以西螺米產細長形的秈糯米製成伴入，成就洋溢雞肉香卻不油膩的鳳凰羽翼粽。美麗信以最誠摯的獻禮邀您一同共渡端午佳節粽情端午好食光，訂購專線：(02) 7702-5888。