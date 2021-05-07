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嚇歪！台北電影節大使邱澤領銜驚悚形象廣告　Audi電動車現身《怪胎》導演廖明毅依舊幽默iPhone走天下

2021台北電影節形象廣告《回家》超驚悚！由電影「怪胎」導演廖明毅再度以iPhone執導，男星邱澤領銜演出，片尾出現驚嚇指數破表的女鬼竟是她，整部形象片翻轉北影且又不失幽默。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/07 10:11
台北電影節形象廣告《回家》超驚悚！由電影「怪胎」導演廖明毅再度以iPhone執導，男星邱澤領銜演出(圖/北影)

台北電影節形象廣告《回家》超驚悚！由電影「怪胎」導演廖明毅再度以iPhone執導，男星邱澤領銜演出(圖/北影)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2021台北電影節形象廣告《回家》超驚悚！由電影「怪胎」導演廖明毅再度以iPhone執導，男星邱澤領銜演出，片尾出現驚嚇指數破表的女鬼竟是她，整部形象片翻轉北影且又不失幽默。

「走出戲院，你會帶走一些東西。」

嚇歪！台北電影節大使邱澤領銜驚悚形象廣告　Audi電動車現身《怪胎》導演廖明毅依舊幽默iPhone走天下
廖明毅(圖/北影)

去年帶著首部劇情長片《怪胎》在台北電影節首映的導演廖明毅，這次接下形象廣告拍攝的任務，集結《怪胎》劇組參與，並且再度持iPhone進行攝影，他說，本次透過形象廣告翻玩「走出戲院，你會帶走一些東西。」

廖明毅說，這句創作者完成電影後常常會跟觀眾講的話，是他思考創作者、電影與觀眾之間的關係所得到的靈感，只希望大家看完影片之後能對這句話產生新的意義，甚至會心一笑。

此外，除了以iPhone取代傳統攝影機外，影片中邱澤的交通工具為Audi e-tron創新的電動車，導演透露，只有創新，觀眾才不會離你遠去，因為觀眾的胃口是很大的。

「尤其現在串流平台的出現，其實觀眾一下子就可以看到全世界的東西，所以我覺得創作者要在創作領域一直生存下來，並且一直進步的話，他就是必須保持一顆年輕的心，不斷追求創新。」廖明毅說。


《回家》(台北電影節提供)

今年台北電影節影展大使由邱澤出任，他也在形象廣告中大秀肌肉，畫面十分養眼，甜美女星邵雨薇也在片中軋一角，但最讓人吃驚的是，形象片尾聲出現的女鬼，膚色慘白畫著咧嘴妝，模樣十分嚇人，竟是由氣質女星謝欣穎演出，真是驚喜的彩蛋！

邱澤坦言自己很怕阿飄，甚至不太看鬼片，但因為拍廣告的時間短，又能嘗試演出鬼片的感覺，所以接受這次挑戰。也由於導演調度精準，拍攝也很緊湊，他現場鮮少和鬼演員接觸，也需要發揮想像力演出被驚嚇的感覺。

今年台北電影節6月24日至7月10日在臺北市中山堂、光點華山電影館、信義威秀影城、剝皮寮歷史街區盛大舉行，精彩片單與活動即將陸續公布，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月14日揭曉，得獎名單分別於6月29日、7月10日公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站InstagramFACEBOOK粉絲專頁


台北電影節揭曉片尾鬼臉身分(官方Facebook)
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更新時間 : 2021-05-07 12:33 GMT+08:00

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