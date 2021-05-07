設計不良釀1死數十傷 美國 Peloton 宣布召回跑步機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）健身器材品牌Peloton跑步機鬧出人命，美國政府上個月大動作警告消費者當心。不敵負面新聞，該品牌一改態度，本周宣布回收有安全疑慮的跑步機，第二季料將吞下1億6,500萬美元的損失。

美聯社報導，美國陸續傳出使用Peloton跑步機而造成一名兒童身亡、至少29起受傷的案例，官方公布的影片中，兒童不慎被捲入機台下，畫面怵目驚心。抗拒數周後，Peloton終於在5日宣布召回12.5萬台Tread+ 跑步機，也同意停產問題機種。

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Peloton原先駁斥官方警告有誤導之嫌，執行長John Foley本周態度大轉彎，對未能及早與美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）合作調查致歉，表示公司起先的回應「是個錯誤」，也坦言須致力重拾品牌聲譽。

Peloton表示，共收到72件異物捲入機台的通報，包括大人、小孩、寵物、健身球等。其中，一名6歲孩童被捲入跑步機致死，其他受傷案例包括孩童骨折與擦傷。CPSC因而呼籲家有兒童與寵物的消費者，停止使用這款跑步機。

Peloton透露，召回問題產品將使這季營收銳減1億6,500萬美元，涵蓋銷售額與退費金額。

Tread+ 釀成意外的原因仍在調查當中，設計不良恐為主因，包括離地面高度，使用風險較其他品牌為高。根據路透，Peloton 5日宣布回收產品後，股價一度重挫15%。目前其正與CPSC合作改善跑步機的安全機制，像是添加設置數位密碼方能啟動。