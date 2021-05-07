波蘭駐台代表：和台灣擁有共同價值觀 今年計劃直航包機

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 波蘭台北辦事處6日在台北舉辦國慶酒會，代理處長李波（Bartosz Ryś）致詞時，再次感謝台灣去年捐贈100萬片口罩，他並宣布，為了促進台波的人流及物流，去年首度推出直航的客運及貨運包機，今年也計劃進行直航包機。

綜合媒體報導，李波表示，2021年是波蘭憲法通過230週年，這部憲法是歐洲第一部、世界第二部現代憲法，是波蘭歷史最重要的里程碑之一。而且，今年也是捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克組成的「維謝格拉德集團」成立30週年。

波蘭和台灣共享民主、法治、人權等基本價值，他表示，這些共同價值觀為我們的合作夥伴關係奠定堅實的基礎，像是今年1月獲波蘭國會批准，波蘭和台灣在2019年簽署的《刑事司法合作協定》，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）已於2月簽署生效。

李波直言，這類協議不僅意義深遠，波蘭也是第一個與台灣簽署司法合作協議的歐盟國家。

在雙邊貿易活動的部分，他表示，2020年波蘭及台灣之間的貿易仍成長13%、波蘭對台灣的出口增長了39%，進口則增長了10%。他並以台灣開放進口波蘭蘋果為例，他堅信波蘭身為世界第三大蘋果生產國、產量佔全球的5%，相信該國的優質水果能滿足我國消費者最高的期望要求。

另外則是去年9 月舉行第9屆台波經貿諮商會議，雙方也簽署了兩項協議，一項支持中小企業及新創企業，另一項則與認證機構間的合作有關。最近成立的波蘭投資貿易局臺北辦事處促進了波蘭和台灣公司間的業務往來，特別在生技，製藥，信息通信技術，美妝產品，綠色技術和食品產業。

為了促進波蘭和台灣的人流及物流，李波表示，波蘭航空公司於2020年首度推出台波直航的客運及貨運包機，今年也計劃進行直航包機。

疫情持續在世界各地流行，打亂人們的日常生活，李波再次感謝台灣去年4月和5月向波蘭捐贈了100萬個口罩，他們永遠不會忘記這份團結與支持。他並表示，台灣因應疫情的方式應成為典範。