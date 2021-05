歐洲挺台政要范巴倫辭世 亞太自由婦女協會：台灣人永遠尊敬及感恩您

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)長期挺台的「泛歐自由黨派聯盟」(ALDE Party)主席范巴倫(Hans van Baalen)4月29日辭世。亞太自由婦女協會理事長楊黃美幸懷著悲痛的心,緬懷這位民主自由的真正捍衛者,並感謝他過去對台灣的真誠支持。

理事長楊黃美幸表示,台灣最忠誠的朋友范巴倫於4月29日以60歳之壯年驟然離世,全球自由主義者大家庭同聲哀悼。

楊黃美幸說,自從范巴倫踏入政治之途後就是一位堅定支持台灣的國際具有影響力之政治人物。他不只具有強烈的正義感並且有勇氣向中國說「不」。

范巴倫第一次訪問中國的時候,在進入海關時,中國告訴他不應該再和台灣保持友好的關係,切斷和台灣的關係對他將來是比較好的,但他毅然決然地說台灣是我多年的好朋友,你如果再講這種話我就馬上離開,結果他待在中國的那段時間,中國官員不敢再講這種話。

不論路途有多遙遠,他多次訪問台灣。他喜歡這個小島和這邊居住的人,他曾告訴楊黃美幸說他今年15歲的獨生子Robert是他和太太Ineke在訪問台灣時懷孕的。

范巴倫生前曾擔任荷蘭國會議員、歐洲議會議員,並曾出任「國際自由聯盟」及「歐洲自由民主聯盟黨」兩大民主政黨聯盟的主席。

1993年—1998年他是荷蘭VVD 政黨的國際事務部主任,他和當時任民進黨國際事務部主任的楊黃美幸,同時出席參加「國際自由聯盟」的各項會議,由於理念相同,進而成為互相信任、欣賞的好朋友,多年來對於該組織及歐洲議會各項友台議案,范巴倫都是台灣最堅強的支持者。

他的驟然離世,令人扼腕嘆息,亞太自由婦女協會,特別安排鮮花,並致上悼詞:"Hans, you was a true defender of democracy. You will always have a place of respect and gratitude in the heart of Taiwanese."

“漢斯您是一位民主自由的真正捍衛者。在台灣人的心目中永遠存著對您的尊敬及感恩的心”。