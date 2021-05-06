Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

鋒面降雨過少水庫不解渴 王美花：積極找水

水情依舊吃緊，全台水情燈號維持不變

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/06 17:57
鋒面降雨不足，中南部水情依舊吃緊（來源：中央社）

石門水庫缺水阻交通　薑母島居民刻SOS求救

鋒面降雨不足，中南部水情依舊吃緊（來源：中央社） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）經濟部長王美花今（６)日表示，近日鋒面過境但降雨不多，雖有50萬噸水進帳水情依舊嚴峻，目前各縣市燈號將維持不變，力拼六月每日增水源52萬噸。

中央社報導，王美花於「旱災中央災害應變中心」第12次工作會報前表示，水情依舊吃緊，各縣市水情燈號維持不變。而氣象專家預測，5、6月梅雨季降雨「偏少到正常」，5月下旬後會比較明朗化。

雖然老天不賞雨，但經濟部抗旱2.0有所成效。抗旱2.0增加水源已超過原計畫每天16.8萬噸，目前上看37.5萬噸，王美花表示，力拚6月每日增加52萬噸水源。

王美花指出援引地下水成果頗豐，並思考將其常態化之可能。她舉例台中勤美之森與老佛爺工地，前者每日出水逾萬噸，後者更達3.7萬噸。她表示會與當地政府或其他有地下水資源的政府協商。

王美花也指出，高雄市積極開發水源，澄清湖今已滿庫，比預定提早兩日，她表示目前當地水情「不會再惡化。」

除了開源找水，經濟部也著力於清淤。今年1到4月已清淤760萬立方公尺，王美花表示將持續執行，增加水庫庫容。

根據統計，截自目前僅北部的新山水庫（87.2%）、翡翠水庫（69.1%）以及嘉義蘭潭水庫（50.9%）蓄水量過半。中南部水情依舊嚴峻。
缺水
王美花
找水
地下水
水情燈號
抗旱2.0

相關新聞

【藻礁爭議未歇】行政院公布三接外推方案　外推455公尺，離岸1.2公里預計2025年供氣
【藻礁爭議未歇】行政院公布三接外推方案　外推455公尺，離岸1.2公里預計2025年供氣
2021/05/03 20:14
中台灣德基水庫水位持續探底•河床裸露、只能撐23天　經濟部：「供5停2」不影響產業界
中台灣德基水庫水位持續探底•河床裸露、只能撐23天　經濟部：「供5停2」不影響產業界
2021/04/12 18:09
苗栗台中6日起供5停2 再不下雨新竹嘉義台南高雄也岌岌可危
苗栗台中6日起供5停2 再不下雨新竹嘉義台南高雄也岌岌可危
2021/04/05 15:10
缺水引日月潭奇觀　專家：4月降雨不樂觀
缺水引日月潭奇觀　專家：4月降雨不樂觀
2021/04/01 17:36
鬧水荒！苗栗、台中4/6起民生用水供5停2 科學園區節水不停供
鬧水荒！苗栗、台中4/6起民生用水供5停2 科學園區節水不停供
2021/03/24 17:19

更新時間 : 2021-05-06 22:38 GMT+08:00

最受歡迎

台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　印尼機師家庭為獨立個案
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　印尼機師家庭為獨立個案
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
案1145不只去蘆洲 三重足跡也曝光！諾富特外包水電工曾在B1與飯店人員共餐
案1145不只去蘆洲 三重足跡也曝光！諾富特外包水電工曾在B1與飯店人員共餐
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相
震驚！影帝強尼戴普新片《惡水真相》化身傳奇攝影師　揭露日本轟動國際公害真相