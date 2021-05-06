鋒面降雨過少水庫不解渴 王美花：積極找水

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）經濟部長王美花今（６)日表示，近日鋒面過境但降雨不多，雖有50萬噸水進帳水情依舊嚴峻，目前各縣市燈號將維持不變，力拼六月每日增水源52萬噸。

中央社報導，王美花於「旱災中央災害應變中心」第12次工作會報前表示，水情依舊吃緊，各縣市水情燈號維持不變。而氣象專家預測，5、6月梅雨季降雨「偏少到正常」，5月下旬後會比較明朗化。

雖然老天不賞雨，但經濟部抗旱2.0有所成效。抗旱2.0增加水源已超過原計畫每天16.8萬噸，目前上看37.5萬噸，王美花表示，力拚6月每日增加52萬噸水源。

王美花指出援引地下水成果頗豐，並思考將其常態化之可能。她舉例台中勤美之森與老佛爺工地，前者每日出水逾萬噸，後者更達3.7萬噸。她表示會與當地政府或其他有地下水資源的政府協商。

王美花也指出，高雄市積極開發水源，澄清湖今已滿庫，比預定提早兩日，她表示目前當地水情「不會再惡化。」

除了開源找水，經濟部也著力於清淤。今年1到4月已清淤760萬立方公尺，王美花表示將持續執行，增加水庫庫容。

根據統計，截自目前僅北部的新山水庫（87.2%）、翡翠水庫（69.1%）以及嘉義蘭潭水庫（50.9%）蓄水量過半。中南部水情依舊嚴峻。