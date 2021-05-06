全民力挺野生動物救援醫療 首創保育藝術貨櫃五月進華山

特有生物研究保育中心野生動物急救站(以下簡稱特生中心急救站)發表近來野生動物救傷數據，自105至109年處理傷病野生動物 達3,155隻，包括黑面琵鷺、臺灣黑熊、石虎、 穿山甲等瀕臨絕種的保育類野生動物；其中急救站在107年共醫療 7隻石虎，108年起飆升至27隻，109年持續增至33隻， 成長約4倍，救傷原因以創傷為主，占比68.9%；而急救站在1 05年共醫療21隻穿山甲，107至109年則年均超過40隻， 成長1倍。特生中心急救站每年醫療野生動物數量超過600隻， 其中以領角鴞、穿山甲最多。為提升野生動物救援醫療與加強國人保育意識，特生中心呼應110年5月22日國際生物多樣性日，與「 挺挺動物應援團」合作首創「保育藝術貨櫃」， 以野生動物急救站內動物與人的溫暖故事化身藝術貨櫃， 將於五月中進駐華山文創園區， 期望大眾藉此認識野生動物的救援醫療，共同支持保育與環境永續。

根據特生中心與林務局共同建置的「 傷病野生動物救援醫療收容管理資料庫系統」 通報動物救援數據指出，108年全國通報動物救援9,801筆， 109年通報動物救援則高達28,137筆。 民眾通報一般類與常見野生動物， 多由地方政府及配合單位團體先進行救援， 無法處理再轉送特生中心急救站醫療處理。特生中心急救站於82年 創立，迄今已醫療處理超過11,000隻野生動物。 急救站全年無休，不論是受困山豬吊的臺灣黑熊、獸鋏的石虎、 遭犬攻擊的穿山甲、肉毒桿菌毒素中毒的黑面琵鷺， 到住家附近的受傷麻雀及白頭翁， 都是特生中心急救站一視同仁的醫療救助對象。

特生中心指出，急救站自96年加入林務局野生動物急救收容團隊， 積極提升國內傷病野生動物救援醫療品質、 發展獨特的野生動物教育推廣活動，也與宗教團體合作「 傷癒野生動物放生計畫」，改善不當放生活動。 特生中心急救站不僅是國內第一個專為傷病野生動物成立的野生動物 急救站，也是目前國內設備最完善的野生動物急救站， 更是亞洲最具規模的野生動物救傷單位之一。剛成立時雖僅有10坪 大的醫療空間，發展迄今已成為2公頃的基地， 設有先進的野生動物醫院，以及各種動物的療養與訓練籠舍， 提供全臺灣最大且最完善的傷病野生動物醫療、照養、復健， 以及野放前訓練的服務。

特生中心急救站臉書粉絲團累積超過十萬人追蹤， 多年來已記錄許多野生動物救傷資料與故事， 透過粉絲團引發網友共鳴，喚起更多人的保育意識。 特生中心急救站粉絲專頁可提供資訊管道， 協助解決民眾面對受傷生病野生動物時的救援難題， 同時分享豐富的野生動物救援知識與技巧。 有興趣的民眾可上網查詢特生中心急救站粉絲專頁(www. facebook.com/wrrc700 )與官網(https://www.tesri.gov.tw/ WRRC )。目前與林務局合作的野生動物急救收容團隊， 除了地處中部的特生中心外，還有北部的臺北市立動物園、 南部的屏東科技大學、東部的野灣野生動物救援中心等四大急救站， 若民眾發現受傷生病的野生動物，建議可通報地區相關單位， 民眾也可協助將動物送交鄰近的救援單位，或送交急救站處理。

今(110)年特生中心急救站特別與「挺挺動物應援團」合作， 邀請國內關注生態保育的插畫家與音樂創作者進駐急救站， 實際觀察體驗野生動物救傷團隊的日常工作， 以野生動物急救站內動物與人的故事為主軸， 完成一系列動人的繪畫與音樂作品。作品將響應5月22日世界生物 多樣性日，於5月21日至5月23日期間， 在臺北華山文創園區北側綠地，以「落難野孩兒與牠們的守護者」 為主題，推出獨特的保育藝術貨櫃展。 透過另類展演形式呈現從民眾送來動物、進入醫療進行、日常照顧、 野放前的訓練，以及野放的執行過程等。 特生中心呼籲國人重視野生動物保育，用行動一起維護生物多樣性， 讓野生動物生活在豐富多樣的環境生態中，與人類永續共存！

動物用高壓氧艙。(特生中心提供 / 詹芳澤攝)

2020年10月1日臺中黑熊救援。(特生中心提供/詹芳澤攝)