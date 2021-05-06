《富邦60 時間價值特展》邀請您一同歡慶幸福時刻

富邦集團成立於1961年，60年來在台灣這塊土地深耕、茁壯， 至今已經成為橫跨金融、電信、不動產、公益、 文創等領域的綜合性集團。走過一甲子歲月， 富邦不僅在金融本業上發光，更經由旗下四大基金會， 善盡企業社會責任，推動ESG願景的實現， 讓時間的分秒每一刻都格外有價值。

時值富邦60週年，富邦藝術基金會從全球知名公共藝術活動「Co wParade國際奔牛節」 挑選出二十四座最具代表性的城市藝術牛作品，包括來自美國的Ha ppy Birthday to Moo(牛生日快樂)、伊斯坦堡的Ask Bocegim(金色手提包牛)及墨西哥的Cowlorful( 繽紛牛)等24件作品，規劃「富邦60時間價值特展」，自5月5 日起至6月30日，於富邦人壽大樓與富邦金融中心展出。 富邦人壽大樓廣場將設置計時燈光裝置，於夜間帶來整點燈光展演， 為人生中每個精彩時分喝采，也象徵人生每個時刻的精彩與璀璨！

富邦藝術基金會執行長翁美慧對此表示，「今年適逢生肖牛年， 同時也是富邦集團60周年，在東方文化內，牛代表勤勉、務實、 一步一腳印的精神， 希望透過此次展覽能將牛的精神世世代代傳承下去， 並將牛的正向力量和活力帶給社會， 讓富邦集團能持續陪伴社會穩健前行。」

2001年起，富邦藝術基金會實踐「無牆美術館」精神， 舉辦東區粉樂町藝術特展，讓藝術作品走近民眾，融入生活場景， 不僅成功帶動城市美學氛圍，也豐富藝術對生活的意涵。 延續此理念，富邦60時間價值特展，盼能在疫情時期， 人們無法自在流動的時刻， 仍能讓民眾藉由觀賞各地展品體驗世界城市美學。翁美慧表示， 此次富邦藝術基金會將藝術生活化、 生活藝術化的態度置入於展覽當中， 希望藉由展覽帶來生活中更多的美好記憶， 並創造出生活中歡樂的時刻，也能夠在疫情下保持正向的態度， 珍惜生命與人生。

想為自己人生中的幸福時刻喝采嗎？5月10日起至5月23日止， 只要到富邦人壽大樓與計時燈光裝置合影， 並公開上傳至個人臉書專頁，標註「#富邦60時間價值」以及「# 富邦60時刻幸福」，即有機會得到此次展出的「Happy Birthaday to Moo」牛生日快樂迷你版商品，與富邦一同分享60週年的幸福時 刻。

富邦藝術基金會自紐約引進「圖坦考門牛」藝術牛裝置…徵牛市蓬勃。(照片由富邦藝術基金會提供)

更多訊息請至富邦60週年官網https://www. fubon.com/fubon60/

富邦60 時間價值特展https://www.fubonart. org.tw/

-展覽期間：2021年5月5日(三)-6月30日(三)

-展覽地點：富邦人壽敦南大樓(台北市松山區敦化南路一段108 號)、富邦金融中心(台北市大安區仁愛路四段169號)

-參觀須知：為了您與作品的安全，請勿攀爬與搖晃作品。 落實防疫新生活，請維持手部清潔並保持社交距離。