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《富邦60 時間價值特展》邀請您一同歡慶幸福時刻

By 台灣英文新聞
2021/05/06 17:41
富邦人壽大樓設置計時燈光裝置，於夜間帶來整點燈光…精彩與璀璨。(照片來源：富邦藝術基金會提供)

富邦人壽大樓設置計時燈光裝置，於夜間帶來整點燈光…精彩與璀璨。(照片來源：富邦藝術基金會提供)

富邦集團成立於1961年，60年來在台灣這塊土地深耕、茁壯，至今已經成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域的綜合性集團。走過一甲子歲月，富邦不僅在金融本業上發光，更經由旗下四大基金會，善盡企業社會責任，推動ESG願景的實現，讓時間的分秒每一刻都格外有價值。

時值富邦60週年，富邦藝術基金會從全球知名公共藝術活動「CowParade國際奔牛節」挑選出二十四座最具代表性的城市藝術牛作品，包括來自美國的Happy Birthday to Moo(牛生日快樂)、伊斯坦堡的Ask Bocegim(金色手提包牛)及墨西哥的Cowlorful(繽紛牛)等24件作品，規劃「富邦60時間價值特展」，自5月5日起至6月30日，於富邦人壽大樓與富邦金融中心展出。富邦人壽大樓廣場將設置計時燈光裝置，於夜間帶來整點燈光展演，為人生中每個精彩時分喝采，也象徵人生每個時刻的精彩與璀璨！

富邦藝術基金會執行長翁美慧對此表示，「今年適逢生肖牛年，同時也是富邦集團60周年，在東方文化內，牛代表勤勉、務實、一步一腳印的精神，希望透過此次展覽能將牛的精神世世代代傳承下去，並將牛的正向力量和活力帶給社會，讓富邦集團能持續陪伴社會穩健前行。」

2001年起，富邦藝術基金會實踐「無牆美術館」精神，舉辦東區粉樂町藝術特展，讓藝術作品走近民眾，融入生活場景，不僅成功帶動城市美學氛圍，也豐富藝術對生活的意涵。延續此理念，富邦60時間價值特展，盼能在疫情時期，人們無法自在流動的時刻，仍能讓民眾藉由觀賞各地展品體驗世界城市美學。翁美慧表示，此次富邦藝術基金會將藝術生活化、生活藝術化的態度置入於展覽當中，希望藉由展覽帶來生活中更多的美好記憶，並創造出生活中歡樂的時刻，也能夠在疫情下保持正向的態度，珍惜生命與人生。

想為自己人生中的幸福時刻喝采嗎？5月10日起至5月23日止，只要到富邦人壽大樓與計時燈光裝置合影，並公開上傳至個人臉書專頁，標註「#富邦60時間價值」以及「#富邦60時刻幸福」，即有機會得到此次展出的「Happy Birthaday to Moo」牛生日快樂迷你版商品，與富邦一同分享60週年的幸福時刻。

《富邦60 時間價值特展》邀請您一同歡慶幸福時刻

富邦藝術基金會自紐約引進「圖坦考門牛」藝術牛裝置…徵牛市蓬勃。(照片由富邦藝術基金會提供)

更多訊息請至富邦60週年官網https://www.fubon.com/fubon60/

富邦60 時間價值特展https://www.fubonart.org.tw/

-展覽期間：2021年5月5日(三)-6月30日(三)

-展覽地點：富邦人壽敦南大樓(台北市松山區敦化南路一段108號)、富邦金融中心(台北市大安區仁愛路四段169號)

-參觀須知：為了您與作品的安全，請勿攀爬與搖晃作品。落實防疫新生活，請維持手部清潔並保持社交距離。

更新時間 : 2021-05-06 22:38 GMT+08:00

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