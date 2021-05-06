《群星會》歌手齊聚空軍三重一村 母親節週末深情獻唱

50年代風靡全台的《群星會》， 是臺灣電視史上首部電視歌唱節目，堪稱該類型節目的始祖， 孕育出華語歌曲的原創風潮，許多經典金曲至今仍琅琅上口。 新北市文化局自5月8日起至6月6日，接連5個六日的午後時光， 在空軍三重一村舉辦總計10場的「時代風華眷戀經典演唱會」， 首週欣逢母親佳節週末，由《群星會》時期代表歌手打頭陣，包括《 星星知我心》吳靜嫻、星馬世紀歌后上官萍、 動感歌王林沖連袂演出，喜愛經典歌曲的歌迷們，絕對不容錯過。

新北市文化局長龔雅雯表示， 新北市文化局配合文化部的藝文振興方案，今年以「 時代風華眷戀經典演唱會」為主題， 透過資深藝人的經典作品來傳達台灣深厚的鄉土情感。近年來也都持 續在空軍三重一村提供演出舞台，全力支持資深藝人舉辦展演活動， 增添眷村復古的懷舊味道，使民眾也能重溫當年光景。

母親節週末首場推出「歌頌群星會演唱會」， 邀請群星會時期的代表人物星星知我心吳靜嫻、 星馬世紀歌后上官萍、動感歌王林沖連袂演出， 呈獻五０年代國語老歌跨時代的經典風華。隔天5月9日母親節當日 下午，特邀臺灣國寶歌后紀露霞、隨片登台寶島歌后文香， 駐唱歌后江玉如舉辦「唱乎妳ㄟ歌演唱會」。欣逢母親佳節週末， 連續兩天聽到《母親我愛你》、《星星知我心》、《媽媽我思念妳》 、《媽媽請你也保重》、《家後》等應景歌曲。

受新冠病毒影響，新北市為落實防疫措施，入園民眾一律採實聯制、 禁止飲食、全程配戴口罩、測量額溫及保持安全社交距離， 期望以最周全的準備，提供市民最安全、最健康的藝文環境。「 時代風華眷戀經典演唱會」自5月8日起到6月6日，接連5個六日 的午後時光，總計舉辦10場不同特色與主題的小型演唱會， 表演者都是一時之選，喜愛經典歌曲的歌迷們，絕對不容錯過。 更多詳情請上空軍三重一村網站或臉書粉絲專頁查詢。

台灣國寶歌后紀露霞。(照片來源：新北市文化局提供)

動感歌王林沖。(照片來源：新北市文化局提供)