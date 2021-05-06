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《群星會》歌手齊聚空軍三重一村 母親節週末深情獻唱

By 台灣英文新聞
2021/05/06 17:34
《星星知我心》吳靜嫻。(照片來源：新北市文化局提供)

《星星知我心》吳靜嫻。(照片來源：新北市文化局提供)

50年代風靡全台的《群星會》，是臺灣電視史上首部電視歌唱節目，堪稱該類型節目的始祖，孕育出華語歌曲的原創風潮，許多經典金曲至今仍琅琅上口。新北市文化局自5月8日起至6月6日，接連5個六日的午後時光，在空軍三重一村舉辦總計10場的「時代風華眷戀經典演唱會」，首週欣逢母親佳節週末，由《群星會》時期代表歌手打頭陣，包括《星星知我心》吳靜嫻、星馬世紀歌后上官萍、動感歌王林沖連袂演出，喜愛經典歌曲的歌迷們，絕對不容錯過。

新北市文化局長龔雅雯表示，新北市文化局配合文化部的藝文振興方案，今年以「時代風華眷戀經典演唱會」為主題，透過資深藝人的經典作品來傳達台灣深厚的鄉土情感。近年來也都持續在空軍三重一村提供演出舞台，全力支持資深藝人舉辦展演活動，增添眷村復古的懷舊味道，使民眾也能重溫當年光景。

母親節週末首場推出「歌頌群星會演唱會」，邀請群星會時期的代表人物星星知我心吳靜嫻、星馬世紀歌后上官萍、動感歌王林沖連袂演出，呈獻五０年代國語老歌跨時代的經典風華。隔天5月9日母親節當日下午，特邀臺灣國寶歌后紀露霞、隨片登台寶島歌后文香，駐唱歌后江玉如舉辦「唱乎妳ㄟ歌演唱會」。欣逢母親佳節週末，連續兩天聽到《母親我愛你》、《星星知我心》、《媽媽我思念妳》、《媽媽請你也保重》、《家後》等應景歌曲。

受新冠病毒影響，新北市為落實防疫措施，入園民眾一律採實聯制、禁止飲食、全程配戴口罩、測量額溫及保持安全社交距離，期望以最周全的準備，提供市民最安全、最健康的藝文環境。「時代風華眷戀經典演唱會」自5月8日起到6月6日，接連5個六日的午後時光，總計舉辦10場不同特色與主題的小型演唱會，表演者都是一時之選，喜愛經典歌曲的歌迷們，絕對不容錯過。更多詳情請上空軍三重一村網站或臉書粉絲專頁查詢。

《群星會》歌手齊聚空軍三重一村 母親節週末深情獻唱

台灣國寶歌后紀露霞。(照片來源：新北市文化局提供)

《群星會》歌手齊聚空軍三重一村 母親節週末深情獻唱

動感歌王林沖。(照片來源：新北市文化局提供)

更新時間 : 2021-05-06 22:37 GMT+08:00

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