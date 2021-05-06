新北三蘆、雙和區24日前6校校慶全數停辦 採最嚴謹戒備

近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫， 相關確診案例足跡出沒新北市三蘆及雙和地區， 為維護師生健康安全，新北市教育局今(6)日宣布該四行政區5月 24日前辦理之6校校慶全數停辦， 同時也請其他地區各校辦理校慶活動，應確實進行風險評估、 縮減辦理規模、不飲食，並落實防疫規定。

教育局長張明文表示，三重、蘆洲、中和、永和區內，原定於5月2 4日前辦理校慶之學校共計6校，包含仁愛國小、修德國小、 中和國小、網溪國小、永平國小及福和國中。 因近期確診案例足跡出沒上述區域，永平國小於5月3日率先公布取 消辦理校慶活動，其他5校也在校方討論評估後皆取消辦理， 採最嚴謹戒備方式面對疫情，將待疫情趨緩後，再行評估是否辦理； 其他行政區部分，則尊重學校決定取消或繼續辦理， 若欲繼續辦理者，已請學校縮減校慶參與人數、落實各項防疫工作， 以師生、市民健康安全為優先考量。

校慶為學校自辦活動，針對目前疫情升溫，教育局已請各校依據《「 COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：公眾集會》規定：「 應事先掌握參加者資訊」、「應注意通風換氣情形」、「 須維持防疫社交距離」、「活動期間參加者是否固定位置」、「 活動持續時間」及「落實手部衛生及活動全程配戴口罩」6項指標， 嚴謹評估辦理風險及必要性。若經評估持續辦理， 各項防疫用品應齊全，確實落實各項防疫措施，尤其務必掌握「 縮小規模、不飲食、全程配戴口罩」等基本防疫工作。

此外，各校應依據活動參與對象落實防疫措施， 建議以校內人員參加為原則，落實三級防護及健康五原則， 另園遊會取消販售飲食攤位，活動中不飲食； 如開放校外人士參加者，除上述作為外，更應事先掌握參與對象、 嚴格執行實聯制、進行活動分流，若經分流後同一時地活動逾1, 000人者，則須報送衛生局及消防局核定。 倘經評估無法落實防疫措施，應取消校慶活動，以防範疫情擴散， 並與家長及學生善盡溝通事宜。

教育局表示，面對疫情全市各校皆嚴陣以待， 教育局將與各校密切聯繫合作，嚴格落實各項防疫措施， 也呼籲市民朋友共同配合各項防疫措施，維護親師生健康安全。