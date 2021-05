富邦金控十二度蟬聯「亞洲最佳公司治理」大獎 蔡明興董事長四度獲頒「亞洲企業領袖成就獎」

國際媒體《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》雜誌於5月3日舉行第16屆亞洲最佳公司治理獎線上 頒獎典禮(16th Asian ESG Award - The Best of Asia),富邦金控再締佳績,富邦金控蔡明興董事長四度獲頒「 亞洲企業領袖成就獎」,富邦金控亦連續十二年蟬聯「 亞洲地區最佳公司治理獎」,顯見富邦金控身為標竿領導企業, 除長期耕耘公司治理、永續經營, 亦致力將公司核心職能與綠色金融、責任投資等世界潮流緊密結合, 成果豐碩、備受國際媒體讚譽。秉持著全新的品牌精神「正向力量 成就可能」,富邦將持續與社會、環境共好, 期許能成為台灣永續經營的領航者。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控首重公司治理、永續經營, 在追求卓越經營績效、獲利穩健成長的同時, 也希望實踐永續創造更多非財務價值。 很榮幸今年能在眾多亞洲一流企業中脫穎而出,榮獲《 亞洲公司治理》頒發「亞洲地區最佳公司治理獎」及「 亞洲企業領袖成就獎」兩項殊榮, 這是對富邦金控長期努力的高度肯定。

近年來,氣候變遷風險加劇、2020年的新冠疫情更是衝擊全球產 業與經濟,凸顯企業需要與環境社會共存共榮。對此,蔡明興表示, 富邦金控重新打造未來五年ESG願景藍圖,以「低碳」、「數位」 、「激勵」與「影響」為四大策略主軸,2025年永續願景包含協 助客戶永續轉型、提供客戶最佳的金融服務、 打造友善健康幸福職場以及串連社會正向力量。 我們將永續理念深植於富邦企業文化的DNA中, 期盼於永續發展扮演領頭羊的角色, 攜手價值鏈共同朝向低碳經濟邁進。

《亞洲公司治理》 雜誌為亞洲區第一本以探討公司治理為主的專業性季刊,自2005 年起,每年均透過公開資訊針對亞洲企業進行評比, 並表彰於公司治理、企業社會責任、投資人關係等成果卓著的企業。 隨著ESG成為顯學,從去年起,評審團隊便把E(環境)、S( 社會)、G(治理)三大面向納入評比重要指標。

根據評審意見,於公司治理面,富邦金控重視股東權益,透過年報、 官網及法說會等多元溝通管道, 適時揭露並更新利害關係人所需資訊,亦重視董事會成員多元化, 傑出表現為區域市場典範;於永續經營面,富邦金控自2015年底 開展「永續經營(ESG)願景工程」後, 努力推動永續與業務核心職能結合,同時也落實金融業的當責,於2 019年成為「氣候變遷相關財務揭露支持者(TCFD supporter)」、2020年亦受邀成為世界經濟論壇會員 ,為促進區域及全球的永續發展盡一份力, 有效發揮綠色金融影響力,成果非凡。

富邦金控永續經營的表現也深獲國際指標性評比機構的肯定,榮獲C DP「氣候變遷」及「供應鏈溝通」雙評比「A級最高榮譽」, 成為台灣首家且唯一獲此雙重榮譽的金融業者,並獲得「MSCI ESG Ratings」人身保險類評等AA級、連續五年入選「MSCI 永續指數」成分股。此外,亦連續四年入選「道瓊世界指數」 成分股、連續五年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股, 顯見富邦致力於永續經營的決心與努力,已躍升業界標竿。