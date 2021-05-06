富邦金控十二度蟬聯「亞洲最佳公司治理」大獎 蔡明興董事長四度獲頒「亞洲企業領袖成就獎」

蔡明興董事長四度獲頒「亞洲企業領袖成就獎」，富邦金控亦連續十二年蟬聯「亞洲地區最佳公司治理獎」。(照片來源：富邦金控提供)
蔡明興董事長四度獲頒「亞洲企業領袖成就獎」，富邦金控亦連續十二年蟬聯「亞洲地區最佳公司治理獎」。(照片來源：富邦金控提供)
國際媒體《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》雜誌於5月3日舉行第16屆亞洲最佳公司治理獎線上頒獎典禮（16th Asian ESG Award - The Best of Asia），富邦金控再締佳績，富邦金控蔡明興董事長四度獲頒「亞洲企業領袖成就獎」，富邦金控亦連續十二年蟬聯「亞洲地區最佳公司治理獎」，顯見富邦金控身為標竿領導企業，除長期耕耘公司治理、永續經營，亦致力將公司核心職能與綠色金融、責任投資等世界潮流緊密結合，成果豐碩、備受國際媒體讚譽。秉持著全新的品牌精神「正向力量 成就可能」，富邦將持續與社會、環境共好，期許能成為台灣永續經營的領航者。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控首重公司治理、永續經營，在追求卓越經營績效、獲利穩健成長的同時，也希望實踐永續創造更多非財務價值。很榮幸今年能在眾多亞洲一流企業中脫穎而出，榮獲《亞洲公司治理》頒發「亞洲地區最佳公司治理獎」及「亞洲企業領袖成就獎」兩項殊榮，這是對富邦金控長期努力的高度肯定。
近年來，氣候變遷風險加劇、2020年的新冠疫情更是衝擊全球產業與經濟，凸顯企業需要與環境社會共存共榮。對此，蔡明興表示，富邦金控重新打造未來五年ESG願景藍圖，以「低碳」、「數位」、「激勵」與「影響」為四大策略主軸，2025年永續願景包含協助客戶永續轉型、提供客戶最佳的金融服務、打造友善健康幸福職場以及串連社會正向力量。我們將永續理念深植於富邦企業文化的DNA中，期盼於永續發展扮演領頭羊的角色，攜手價值鏈共同朝向低碳經濟邁進。
《亞洲公司治理》雜誌為亞洲區第一本以探討公司治理為主的專業性季刊，自2005年起，每年均透過公開資訊針對亞洲企業進行評比，並表彰於公司治理、企業社會責任、投資人關係等成果卓著的企業。隨著ESG成為顯學，從去年起，評審團隊便把E（環境）、S（社會）、G（治理）三大面向納入評比重要指標。
根據評審意見，於公司治理面，富邦金控重視股東權益，透過年報、官網及法說會等多元溝通管道，適時揭露並更新利害關係人所需資訊，亦重視董事會成員多元化，傑出表現為區域市場典範；於永續經營面，富邦金控自2015年底開展「永續經營（ESG）願景工程」後，努力推動永續與業務核心職能結合，同時也落實金融業的當責，於2019年成為「氣候變遷相關財務揭露支持者(TCFD supporter)」、2020年亦受邀成為世界經濟論壇會員，為促進區域及全球的永續發展盡一份力，有效發揮綠色金融影響力，成果非凡。
富邦金控永續經營的表現也深獲國際指標性評比機構的肯定，榮獲CDP「氣候變遷」及「供應鏈溝通」雙評比「A級最高榮譽」，成為台灣首家且唯一獲此雙重榮譽的金融業者，並獲得「MSCI ESG Ratings」人身保險類評等AA級、連續五年入選「MSCI永續指數」成分股。此外，亦連續四年入選「道瓊世界指數」成分股、連續五年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，顯見富邦致力於永續經營的決心與努力，已躍升業界標竿。