母親節將屆 侯SIR向托育人員送大禮 宣布下半年將致贈久任獎金等利多

母親節前夕， 新北市長侯友宜6日上午特別到板橋信義公共托育中心， 致贈母親節卡片給托育人員，侯友宜說， 托育人員就像孩子的第2個媽媽，為鼓勵托育人員堅守崗位， 照顧好每一位寶貝，從下半年起，市府將致贈久任獎金； 另外針對各公共化暨合作聯盟準公共化的業者， 如幫在職專業人員投保薪資達標，將發放獎勵金； 如將師生比從1比5降到1比4等職場友善，也將給予獎勵金。

侯友宜由社會局副局長許秀能陪同， 抵達信義公共托育中心關懷托育人員，在中心主任鍾汶秀的陪同下， 隔著門窗和玻璃跟小孩打招呼。 看到小孩在教室內活潑快樂的學習玩耍，侯友宜露出燦爛笑容。

侯友宜表示，托育人員是媽媽之外，每天相處最長的人， 除了托育專業，還要有滿滿的耐心及愛心，為孩子們換尿布、餵奶、 安撫，因此在溫馨的五月天，特別獻上一張小卡片， 以表達對托育人員的支持和鼓勵。

侯友宜說，市府預計從今年下半年開始，提供專業人員久任獎金， 凡年資達到一定標準，給予相對的補助金額。另外， 若機構業者為專業人員投保的薪資達標，也會分等級給予獎勵； 全托嬰中心如將師生比從1比5降到1比4， 以減輕托育人員的負擔，也會給予職場友善獎勵。

社會局長張錦麗表示， 為鼓勵托育人員和所有加入準公共化及合作聯盟的業者， 市府訂定多項獎勵措施，依照任職滿1年、3年和5年以上， 分別每年獎勵1萬2千元、1萬8千元到2萬1千元久任獎金； 另外投保薪資達標及職場友善獎勵，也各訂定標準， 將於6月公告實施，8月起陸續受理申請。

本身也育有3位孩子的鍾汶秀主任表示， 非常感謝市府這項貼心的政策，以及侯市長親臨致贈母親節賀卡， 並宣布送出這份禮物，相信對於第一線久任的托育人員， 是一個穩定支持的力量。