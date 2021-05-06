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攜手北港朝天宮 臺灣企銀推「起家金存款帳戶」

By 台灣英文新聞
2021/05/06 17:19
臺灣企銀副總經理林昌育(左)及北港朝天宮董事長蔡咏鍀(右)。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀副總經理林昌育(左)及北港朝天宮董事長蔡咏鍀(右)。(照片由臺灣企銀提供)

相挺青年成家立業，響應政府提振經濟政策，臺灣企銀再度攜手北港朝天宮，結合臺灣媽祖信仰文化，於今(6)日推出「起家金存款帳戶」，提供利率、手續費等多項優惠，希望加持人民重新再起、振興經濟的力量。

臺灣企銀表示，該行響應政策，長期力挺青年創業及成家，此次與朝天宮合作推出起家金存款帳戶產品服務，象徵媽祖庇護民眾「起家」順利。該行並提供利率手續費等各項優惠，將業務結合公益，善盡企業社會責任，希望這份「起家金」能化作正面能量，疫情逐漸平息下，讓各行各業重振精神再度出發，創造無限可能性。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，從字面上來看，「起」代表重新開始；「家」是以家為主，孝道也是媽祖的精神；「金」則為慈悲善待他人，猶如金石為開，很高興與臺灣企銀一同辦理起家金活動，期望能慰藉大家的心靈，在媽祖的陪伴下重新開始，作為白手起家的契機。

臺灣企銀即日起推行「起家金存款帳戶」業務，申請人憑北港朝天宮發給之活動憑證至該行臨櫃辦理，開戶後北港朝天宮將媽祖起家金新臺幣(以下同)100元存入此帳戶。另活儲及活存帳戶提供優惠利率，皆採三段式計息方式：以該行各別之存款牌告利率為準，存款餘額10萬元(含)以下加計0.05%；逾10萬元至100萬元(含)以下加計0.02%；逾100萬元則依該牌告利率機動計息，相關優惠權益請參閱官網(https://www.tbb.com.tw)。此外提供專屬簽帳金融卡，卡片正面「起家金」三字的設計富有巧思，特別將朝天宮萬年爐香灰置入其中，並經香爐加持儀式，祈求媽祖保佑，隨身攜帶保平安。

根據內政部資料統計，臺灣信仰佛、道教人口數約有1,600萬人，佔臺灣總人口數逾6成，各地媽祖廟宇也積極發展文創，吸引愈來愈多年輕族群，顯見媽祖信仰對在地文化的重要性。臺灣企銀也提到，北港朝天宮是臺灣最具影響力的媽祖廟之一，2017年該行與其合作推出「北港朝天宮認同卡」廣受好評，截至今年4月底刷卡交易金額及流通卡數皆較去年同期大幅增加，成績有目共睹。

臺灣企銀致力推動公司治理及經營績效，亦不忘落實社會責任，朝永續發展的目標邁進。此次與朝天宮擴大業務合作，盼透過媽祖安定人心的力量，給予大眾支持，度過各種難關。

更新時間 : 2021-05-06 17:30 GMT+08:00

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