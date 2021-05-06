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吳釗燮指中國似準備對台灣發動最後攻擊 澳媒：或需支持美國協防

澳媒直指澳洲如與中國開戰，是經濟災難；若放任中國出兵台灣，則是澳洲的戰略災難。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/06 16:45
外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪 （來源：中央社 檔案圖片）

外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪 （來源：中央社 檔案圖片）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）《澳洲金融時報》今（6）日刊登台灣外交部長吳釗燮專訪，吳表示中國似乎在準備發動最後攻擊，兩岸雖無即刻武裝衝突，但存在軍事對峙。該報也針對專訪發表社論，指中國短期不會全面開戰，若台海戰爭爆發，澳洲或需履行公約支援美國協防台灣。

《澳洲金融時報》以「中國威脅逼近，台灣撐起盟友」為標題，在頭版頭條刊登吳釗燮的視訊專訪。吳在專訪中表示，北京為在國際中孤立台灣用盡手段，試圖利用不實資訊或混合戰爭（hybrid warfar），並加之以日益增強的軍事威脅，「這似乎是在準備向台灣發動最後攻擊（final assault）。」他進一步解釋，這並非指台海將立即發生戰爭，然而整個台灣政府都在為應付中國可能發動的軍事攻擊做準備。

吳也呼籲同屬印太地區、共享理念的澳洲，應共同抵抗威脅區域利益的中國「擴張主義（expansionism）」。同時，他也提及台澳雙方應重啟兩國自由貿易協定會談，加強經濟聯繫，並表示台灣可能於今年申請加入跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership）。

關於澳、台軍事合作可能性，吳則表示非現階段討論，目前期望澳洲能在台灣參與國際社會上提供實質支持。該訪問內容被該報視為台灣政府回應澳洲當局「若台海爆發戰爭，澳洲將會支援美國抵擋中國」之言論。

《澳洲金融時報》大動作刊登專訪的同時，亦撰寫社論「澳洲須慬防台灣海峽戰爭」回應。內容指出，儘管台海緊張情勢日益攀升，然而短期內中國不會發動全面戰爭，而是以恫嚇手段營造區域霸權的姿態，持續在「未達戰爭狀態的灰色地帶（thegrey zone short of war）」內採取攻擊。

社論表示，中國試圖迫使美國勢力退出西太平洋，而面對姿態強硬、經濟與軍事力量日漸強大的北京，華府對台的「戰略模糊」的傳統立場已難再適用，需展現清晰姿態

關於澳洲在台海衝突中的角色，該社論指出，澳洲雖遵守「一中」政策，但也表態將支援美國抵抗中國並協防台灣。若澳洲當局履行1951年「美澳紐防衛公約」（ANZUS Treaty），則台海戰爭爆發，澳洲有義務出兵支援美國。

社論也強調，當局必須審慎面對台海情勢。澳洲如與中國開戰，是經濟災難；若放任中國出兵台灣，則是澳洲的戰略災難。

隨著中、澳交惡，北京在印太地區勢力擴張，台海情勢已成澳洲媒體關注焦點。澳洲多位高層就台灣安危發表評論。國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日表示「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性，內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）同日也發布聲明，強調「戰鼓」已經響起，澳洲與盟友要準備為自由而戰。澳洲兩大媒體4日也揭露，去年4月一場針對特種軍官的機密簡報，直指北京已針對澳洲發動灰色地帶的「政治作戰」行動，並強調武裝衝突上演的可能性。
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