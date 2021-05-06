宜蘭綠舞春夏線上旅展開賣 住宿下殺最低37折起

看準春遊及暑假親子旅宿商機，全台最大「日式主題渡假飯店」宜蘭綠舞國際觀光飯店自2021/5/5至2021/6/13止推出「2021宜蘭綠舞春夏線上旅展」超值優惠，因應以往消費者的熱烈支持，今年旅展霸氣加碼延長至40天販售，就是要讓大家有充裕時間購券！

飯店近期更是迎接人氣新成員進駐，升級為「動物體驗飯店」，遊客能一窺萌寵家族溫馨生活日常，看水豚君慵懶瞇眼泡澡、羊駝寶寶外出散步以及狐獴活潑樣貌！本次旅展最高CP值「嵐山景家庭房一泊二食」最低NT$11,088起，最低每人每晚不到3千元。另也祭出單筆滿額抽住宿券活動，最大獎為一睌價值NT$55,000的豪華湖畔Villa住宿券！

位於宜蘭五結的綠舞國際觀光飯店，以美麗日式造景庭園及豐富活動著稱，擁有得天獨厚的廣闊腹地以及自然生態，今年也推出春夏線上旅展，不管是三五好友相揪一日宜蘭小旅行、亦或是想趁早規劃暑假旅行的爸爸媽媽及喜愛啖美食嘗鮮的饕客，多元方案任君選擇！包含歷年來熱賣商品「玥-山景雙人客房一泊二食」NT$7,088（原價NT$14,298，約5折）；親子放風、好友揪團出遊首選「嵐山景家庭房一泊二食」NT$11,088（原價NT$23,096，約48折），每人入住含早一睌不到3千，更為實惠之選！

想要享受寧靜放鬆氛圍首推「豪華庭園Villa」NT$14,300（原價NT$38,398，約37折），坐擁獨立和風設計庭園以及檜木浴缸，不用舟車勞頓遠赴國外，輕鬆擁有閒適假期。另外凡購買住宿票券，即日起至10/31前入住依房型贈經典浴衣及萌寵互動體驗，Villa加贈和菓子體驗或抹茶體驗二擇一；不限商品單筆消費滿1萬元抽玥-山景雙人客房平日住宿券乙張(價值NT$11,000)、滿5萬元抽豪華湖畔Villa住宿券乙張(價值$55,000)！

若純粹想要一日遊、或喜歡嘗鮮的旅客，則推薦「蝶舞咖啡廳/舞饌日式料理平日雙人共用餐券+風呂泳池共用券」優惠套票NT$1,780（原價NT$3,356，約53折），享受結合蘭陽美食精粹及義式料理手法的異國美饌及當季海鮮料理，徜徉在和風渡假風格的精油藥浴洗滌身心疲憊，再到露天泳池暢泳，美饌、泡湯、遊園三重享受，堪稱最高CP值！

還有「超萌幸福綠舞專案」NT$1,699（原價NT$2,546，約67折），除了升等成款式多樣的經典浴衣外，還可享有園區指定套餐以及最夯萌寵互動體驗。為親子時光增添幸福回憶，快來宜蘭綠舞享受開心小旅行！

活動詳情請至官網或綠舞線上旅展平台及訂房專線03-960-3808轉6202/6203。