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台北喜來登十二廚「媽咪月」平日用餐4人同行媽媽免費！

By 台灣英文新聞
2021/05/06 15:56
台北喜來登十二廚「媽咪月」平日用餐4人同行媽媽免費！

避開佳節人潮，天天歡慶母親節！台北喜來登館內十二廚自助餐廳於5月4日至5月31日推出「媽咪月」優惠，透過飯店官方網站預訂週一至週五午餐、下午茶及週一至週四晚餐，即享4人同行，媽咪1人免費，闔家品嚐各式豐盛美饌。從寒舍集團旗下知名餐廳盛宴美食：請客樓「砂鍋一品雞」、「醋溜脆雲耳」、La Farfalla「義式漁夫鍋」、SUKHOTHAI爽鮮開胃的「酸辣拌海鮮」、「炭烤豬頸肉」、桃山「經典花壽司」、現切「澳洲戰斧牛排」、頂級海鮮和食炙燒、現點現做「美國牛小排壽喜燒」、雲彰牧場台灣牛「手沖牛肉湯」等輪番上陣，在溫馨的氣氛陪伴媽咪共度美好佳節。詳情及訂位請洽台北喜來登訂席中心02 2321 1818或至 sheratongrandtaipei.com

台北喜來登十二廚「媽咪月」優惠

  1. 營業時間：午餐11:30-14:30、晚餐18:00-21:30
  2. 活動時間：5月4日至5月31日，平日週一至週五午餐、下午茶及週一至週四晚餐
  3. 活動辦法：透過官方網站預訂，即享4人同行、1位媽咪免費。
  4. 注意事項：
  • 此優惠僅限官網訂位適用，一組訂位限招待一位媽咪。
  • 此優惠不得與其他優惠活動合併使用，可與餐券合併使用。

更新時間 : 2021-05-06 17:30 GMT+08:00

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