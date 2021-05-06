台北福華經典「粽」現 回憶湧現 花膠干貝鮑魚滿滿海味 包住所有經典與回憶

今年各大飯店都為搶下這波疫情趨緩後的消費商機，飯店業者紛紛把奢華食材豪邁加入粽子中，包括奢華食材代名詞的鮑魚、豐富膠質口感滑潤的虎掌花膠與金黃酥脆的烤鴨也連皮帶肉通通入粽，打造出全新誘人口味，台北福華大飯店今年推出三款經典香粽禮盒及冰心Q粽禮盒，售價從680元至1,688元。除了重現經典，更是推陳出新；當健康飲食當道，傳統遇上創新，將現代人講究的樂活飲食趨勢，融入端午應景的粽子。

由江南春劉宜嘉主廚與廚師團隊攜手打造純手工精製「經典名粽禮盒」，精心研發並融入台灣南部粽的食材元素，四款全新口味滿滿海陸珍味，「東港櫻花蝦海味粽」選用長糯米與干貝汁和鮑魚汁拌勻入味蒸熟後，搭配著酥脆的櫻花蝦、干貝、開陽、香菇和XO醬，最後把金沙炒鍋後搭配響螺一次包起來，口感香甜鮮美，互不搶味。

海鮮控真的必吃這款「海鱻香味粽」以傳統南部粽工法製作，將花膠、魚鲝、蒲燒鰻等珍饈食材紅燒入味，把味道香濃的宜蘭鹹鴨蛋黃入餡，精華與香氣完全融入糯米中，滿滿海味怎麼能不大吃一顆！還有結合山珍海味的「金腿鮑魚粽」主廚嚴選台灣豬五花肉醃製為家鄉肉，味鹹無陳香，搭上金華火腿去提香，以紹興酒、糖蜜過後，豬肉鹹香軟嫩，嚐起來香氣四溢，海味則有紅燒的鮮甜南非鮑、北海道散干貝、大油雞腿等、配著百靈菇、白果的口感，海陸鮮味完美交融，更添獨特迷人的粽香。

走著傳統路線的「南部飄香肉粽」，使用自製豬油將蝦米、油蔥酥先爆香後，加上調味後與生圓糯米冷拌均勻，再搭上瘦肥各半的台灣豬五花，肉質肥而不膩，口感滑順，融入像是栗子、香菇、花生、蛋黃等一起包入粽葉中，生米包餡後，經兩小時大火沸煮，糯米口感香軟綿密，絕對讓人吃了還想再吃。

「虎掌八鮮粽」內含各式海陸珍味，充滿膠質卻不油膩，主廚特製滷汁以紅燒方式將五花肉浸滷至軟嫩，搭配虎掌、嚴選豬五花、栗子仁、油雞腿肉、香菇、開陽、花膠、干貝。特選食材調配出黃金比例讓食材各有千秋、展現多層次的順口風味，滿足饕客們的味蕾。

「酒糟雙寶粽」內含各式海陸珍味，充滿膠質卻不油膩。主廚特製滷汁以紅燒方式將五花肉浸滷至軟嫩與祕製酒糟醃肉後風乾，搭配栗子、冬菇、開陽等，雙寶肉質軟嫩，紅糟香氣不搶肉香，糯米部分也顯示師傅的功夫細節，特別選用含水量較低的糯米，經浸泡水份直達米心，卻仍維持粒粒分明的Ｑ彈口感。

另外「辣味犇粽」為主廚獨自研發的創意粽，主廚放入乾煸後朝天椒之焦香味，具有烙烤風味及沙姜、姜、蔥、生抽、老抽及冰糖等多種辛香料，餚制數小時製成，經過3個小時燜煮富有香氣，風味絕佳、入口即化，以Q彈牛筋、香軟牛肋條、彈牙牛肚三大部位，滋味醇厚，香氣四溢帶有微辣口感，豐富層次凸顯牛中珍寶的獨特風味，強勢登場，搶攻愛嚐鮮消費者的胃。

而「干貝燻香櫻桃鴨粽」則是海陸雙享創意肉粽，特選宜蘭櫻桃鴨，在製作過程中輔以燻香櫻桃鴨油拌飯，包裹鮮味十足的干貝與香濃起司，熱呼呼的燙口起司口感在端午粽中別出心裁，櫻桃鴨與芋頭香氣使得鴨香的後韻則豐厚持久，色香味皆具。另外，專為素食者設計的「五穀養生粽」更是江南春多年來暢銷粽款，五穀雜糧外皮，融入黑糯米、蕎麥、薏仁、小米和銀杏等優質配料，降低糯米份量，減少吃粽子對身體的負擔，咀嚼起來更是口齒留香小巧輕盈、無負擔，讓您享受舌尖上翻騰出的新滋味！

珍珠坊葉晉城主廚端上重量級「吉利八寶裹蒸粽」依長糯米與綠豆仁不同的特性搭配，口感偏向黏稠軟爛的南部粽，加入秘製醬汁滷出色澤誘人的香滷鮑魚、五花肉、冬菇、散干貝、栗子、杏鮑菇、鹹蛋黃多達10種以上食材，製程需2小時，浸煮再需花費8小時，每一顆都是主廚用心費工的超澎派代表之作。

而曾榮獲蘋果日報2018廣式粽第二名殊榮的「鮑魚干貝及第八寶粽」，為廣式裹蒸粽改良的奢華巨無霸肉粽，單顆重達700克，豪華內餡可供4-5人食用，以開陽、臘腸炒香糯米，滋味豐富，加上日本北海道干貝、大連鮮鮑等高等食材，充滿濃濃鮮味；蓮子與栗子蓬鬆甘甜、鹹蛋黃畫龍點睛，加入誘人的滷五花肉、杏鮑菇增添嚼勁，美味百分百！

兼顧健康養生新觀點這款「桂圓鳳眼果豆沙粽」將香甜桂圓丁及桂圓汁拌入Q彈糯米，增添香氣，包覆綿密細緻紅豆沙及鳳眼果完美點綴，三者完美融合，甜香不膩口。

外皮冰涼Q感的冰粽，一向是台北福華彩虹座獨賣的招牌粽款。今年研發出三款果香清爽風味的新Q粽。「抹茶香柚麻糬」使用柚子醬並揉合日本柚子的細緻清香，更吃的到韓國柚子的纖維香氣，包覆在鹿兒島有機抹茶的Q彈外皮下，口感溫和不死甜，抹茶控必嘗款。

「莓果石榴」繽紛粉嫩的少女口味，使用紅石榴果泥、綜合莓果餡與紅石溜汁，酸酸甜甜，尾韻滿滿莓果的香甜。「芒果百香豆沙麻糬」以白豆沙搭配芒果果泥並保留果香與清爽口感，特選小農種植，蜜漬的百香果丁，營造出專屬夏天的風味，輕輕一嘗甜中帶酸，兼備視覺、味覺與口感的雙重感受。

「黑糖紅豆麻糬」將萬丹紅豆融入手工麻糬做內餡，創意搭配沖繩黑糖，更嚐得到冰涼Q粽多層次的口感，外型小巧輕盈、無負擔，消費者接受度更高，將現代人講究的樂活飲食趨勢，融入端午應景的粽子，為炎炎夏日帶來爽口感受。

台北福華端午粽禮盒，自4/16起接受預購，5/7前臨櫃訂購付款，可享85折優惠，凡訂購任一款禮盒即贈送精美帆布保冷提袋乙個，20盒以上提供台北市區單一定點宅配免運費。