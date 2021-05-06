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華航清零計畫5/6出爐 即起長程機組員檢疫5天、採檢5次

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/06 15:38
指揮中心5/6公布華航清零計畫。（圖片取自中央流行疫情指揮中心直播記者會）

指揮中心5/6公布華航清零計畫。（圖片取自中央流行疫情指揮中心直播記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）華航諾富特案延燒逾2週，迄今已有29人染疫，指揮中心指揮官陳時中今（6）日宣布即起實施清零計畫，調整華航機組員檢疫措施規格及配套，包含居家檢疫天數，以及增加篩檢頻率。

華航諾富特案自4月20日起爆發，截至今天共29人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），包含11名機師（含澳洲確診機師）、1名空服員、5名飯店員工染疫、1名飯店外包商、6戶家庭群聚（11名家人確診）。中央流行疫情指揮中心針對華航1279名機師擴大採檢，避免對社區造成風險，同時研議訂定華航機組員的清零計畫，並於今日起實施。

華航機組員之檢疫措施規格及配套，調整如下：

1.入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：
(1)檢疫：5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理。
(2)採檢：第5、14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。

2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：
(1)檢疫：14天一般自主健康管理。
(2)採檢：第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」。

陳時中指出，未來也將視航空公司外站管理情況、清零計畫執行情形、自主健康管理落實情形及疫苗施打狀況，滾動式檢討機組員檢疫措施，同時呼籲交通主管機關本於權責督導國籍航空公司及機組員管理措施，確保外站管理並強化零接觸當地人，透過修訂作業原則、查核表及人員教育訓練等，確實要求航空公司落實執行。

華航清零計畫5/6出爐 即起長程機組員檢疫5天、採檢5次指揮中心指揮官陳時中6日宣布即起實華航機組員施清零計畫，長程航班機組員居家檢疫從3天延為5天。（指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心
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華航諾富特
諾富特飯店

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更新時間 : 2021-05-06 17:29 GMT+08:00

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