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【建立台灣社區群體免疫力】陳時中宣布：5月10日起開放軍人及65歲以上長者•接種COVID19疫苗

指揮中心6日宣布，自5月10日起，開放實施計畫第七類對象(軍人、軍事機關及國安單位文職人員)以及第八類對象(65歲以上長者)接種COVID-19疫苗。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/06 15:01
此為示意照。響應武漢肺炎疫苗擴大施打，6日桃園機場員工接種情況踴躍。 （中央社/桃園機場公司提供）
【建立台灣社區群體免疫力】陳時中宣布：5月10日起開放軍人及65歲以上長者•接種COVID19疫苗

此為示意照。響應武漢肺炎疫苗擴大施打，6日桃園機場員工接種情況踴躍。 （中央社/桃園機場公司提供）

更新時間: 2021-05-06 16:08

首次發稿: 2021-05-06 15:01【建立台灣社區群體免疫力】陳時中宣布：5月10日起開放軍人及65歲以上長者•接種COVID19疫苗【建立台灣社區群體免疫力】陳時中宣布：5月10日起開放軍人及65歲以上長者•接種COVID19疫苗（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，為儘速建立社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，自5月10日起，開放實施計畫第七類對象(軍人、軍事機關及國安單位文職人員)以及第八類對象(65歲以上長者)接種COVID-19疫苗。

指揮中心說明，截至5月6日止，國內AstraZeneca COVID-19疫苗庫存量約24萬劑，為提升疫苗接種可近性，目前全臺已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務，後續將視接種進度及疫苗供應期程與數量再陸續擴增。

指揮中心表示，為增加疫苗接種便利性，提升接種意願，符合現階段開放之實施對象者，除可透過接種預約網址、COVID-19疫苗接種服務專線預約COVID-19疫苗接種事宜，亦可直接攜帶健保卡與身分證明文件，至 COVID-19疫苗接種合約院所或已經開始提供接種服務之衛生所，經醫師評估後完成疫苗接種。

指揮中心稱，依據最新國外接種計畫實施後追蹤研究顯示，相較於未接種疫苗的人，接種疫苗能有效降低感染機率及感染後重症、住院及死亡的風險。

由於接種疫苗後，身體需要時間產生保護性抗體，指揮中心呼籲符合公費接種對象之民眾踴躍前往接種，接種前應與醫師討論評估相關風險，接種後應於接種單位或附近休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

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