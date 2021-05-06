【本土+0破功】 5/6台灣增1諾富特飯店員工染疫和12境外移入

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增1例本土和12例境外移入COVID-19確定病例，本土個案(案1174)為本國籍30多歲男性，為諾富特飯店工程部員工，另外在境外移入方面，個案分別自菲律賓、越南及印尼入境，大都是來台工作或就學人士。



指揮中心表示，案1174近期無出國史，因業務需要，經常與房務部往來，並與房務部主管（案1120）及遊嘉義的房務部員工（案1129）有密切接觸。

個案於4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢之核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，於今日確診(Ct值17)。

指揮官陳時中補充說明，由於案1174進入集中檢疫所時核酸檢測是陰性，5月3日起於集中檢疫所才發病，換句話說，個案發病前2天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者，亦無社區感染風險，民眾勿恐慌。

指揮中心指出，該旅館截至目前共計5名員工確診(案1120、案1127至案1129、案1174)；另4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共80人，皆已採檢核酸及血清抗體，其中核酸檢測73人陰性、1人陽性(案1145)、6人檢驗中；血清抗體61人陰性、19人檢驗中。

此外，今日另新增12例境外移入武漢肺炎確定病例，分別自菲律賓(案1162至案1167、案1171至案1173)、越南(案1168及案1169)及印尼(案1170)入境。



指揮中心表示，案1162至案1166均為菲律賓籍移工，分別為3女2男，年齡介於3 0多歲至40多歲，今(2021)年4月21日來台工作，皆持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月4日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值介於26至34)。5名個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



案1167為菲律賓籍30多歲男性漁工，今年4月22日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



案1168及案1169均為越南籍20多歲女性移工，今年4月19日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月4日進行檢疫期滿採檢，於今日確診(案1168 Ct值：23；案1169 Ct值：23)。已掌握個案接觸者25人，其中6人列居家隔離；另19人因有適當防護，列自我健康監測。



案1170為印尼籍20多歲男性漁工，今年4月22日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



案1171為菲律賓籍20多歲男性移工，今年4月14日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月27日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果為陰性；個案因工作需要，5月5日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32)。已掌握接觸者12人，因有適當防護，列自我健康監測。



案1172為菲律賓籍10多歲女性，今年4月22日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；5月5日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



案1173為菲律賓籍20多歲女性，今年5月4日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因發燒攔檢，並後送就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。已掌握個案接觸者18人，其中9人為同行來台者，持續於集中檢疫所隔離；另9人為同班機前後兩排座位旅客，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,173例確診，分別為1,028例境外移入，95例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,075人解除隔離、86人住院隔離中。