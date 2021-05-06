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簡又新專欄 – 永續地球 減碳排應列為當前重要工作

By 簡又新, 台灣英文新聞－時評
2021/05/06 14:11
照片來源：Jasmin Sessler / Pixabay

照片來源：Jasmin Sessler / Pixabay

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新於4月30日至台灣創價學會(Taiwan Soka Association)以「巴黎協定x SDGs啟動世界大翻轉」為主題進行演講，他表示，聯合國的《巴黎協定》中有一條款是「凡是不做碳中和的國家，沒有減碳的國家，進口到加入減碳排的國家時就要抽碳關稅」，而這一碳稅將影響出口國在國際市場上競爭力。

簡又新表示，2015年聯合國通過二個重要的協定，一個是《巴黎協定》，另一個《SDGs (永續發展目標)》，而這二個協定將翻轉我們的世界。當年有150個國家和元首或者總理簽署，他們認為這是歷史上最重要的一個轉折點，他們要去支持、要去參與、要去見證。

簡又新分享，聯合國經過20年的會議討論，科學家總於得到一個共同結論，「停止化石燃料的使用」、「轉型用再生能源」、「讓地球的溫度不超過攝氏二度」、「在2050年達到碳中和」。

看似不可能的任務，全世界第三大排放國歐盟卻在2019年12月正式宣布，歐盟2050年要達到碳中和。中國在2020年9月宣布，2060年碳中和，日本和韓國在同一年10月也紛紛宣布，在2050年達到碳中和。

這些大國都設立了碳中和的目標，全世界也有60%開始立法朝著這個目標邁進。聯合國希望今(2021)年12月召開聯合國氣候綱要公約會議時，加入碳中和的行列的國家能提升到90%。

台灣人是全世界排碳國家最多之一，全因我國有不少能源，如天然氣、煤、石油都是進口並在國內生產，進而產生大量二氧化碳，加上每人平均一年要排碳11.5公噸，要達到零碳排，是有些困難。

簡又新表示，台灣雖然不是聯合國會員，但不能置身事外。全因聯合國的協定中有一條條款「凡是不做碳中和的國家，沒有減碳的國家進口到加入減碳排的國家時，就要抽碳關稅」，這將影響出口國的國際市場競爭力。

《巴黎協定》中所講的氣候變遷將帶給人類生存與文明兩大挑戰，第一是「實體風險」、另一個是「轉型的風險」。實體風險指的是，暴雨、乾旱、北極熊死掉，然而真正影響全人類的是轉型的風險。

簡又新為此提出六項過渡風險，分別是「政策與法規」、「科技的創新」、「市場的轉變」、「知名品牌減碳引領價值鏈變化」、「外部成本內部化，全面改變產業價值」及「ESG投資與撤資」， 這都是各產業界將面臨的轉型風險。

當中的「市場的轉變」指的是告別化石燃料，歐洲國家及OECD國家都在逐步淘汰燃煤發電廠。「知名品牌減碳引領價值鏈變化」如蘋果(Apple)宣布，自2030年起，他的供應鏈將全部用綠電，這項決定對台灣身為供應鏈之一，是一大挑戰。

另外，年青一代的環保意識抬頭也將帶來新的衝擊，如格蕾塔·童貝里(Greta Thunberg)聽到地球面臨氣候變遷時，發現上一代討論此議題，多無實際行動，她決定放下書包，透過社群媒體號召其他同年齡的孩童，每週五不讀書，到國會遊行，讓大家聽見他們的聲音，重視地球的永續。

台灣投入環保工作已長達30年，他分享廢寶特瓶與咖啡渣，經過科技的創新，成功的研發出成衣原料，而最有名的是2018世足賽，有一半的參賽國家的運動員是穿台灣製的球衣，雖然台灣無法踢進世足賽，但至少我們送了球衣進去了。

簡又新呼籲，改變觀念，才能從生活方式、生產方式和市場模式去逐一落實聯合國的永續發展目標，因為大家要先有意識才能有共識，有了共識後才有行動，有了行動才能改變生活習慣，也才能有新的永續發展。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出
簡又新
台灣永續能源研究基金會
永續發展目標
巴黎協定
氣候變遷

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