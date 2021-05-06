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串流音樂付費訂閱成主流　LINE MUSIC在台灣推付費在線直播

LINE MUSIC現在已向台灣用戶開放部分功能，並歡迎用戶索取免費線上演唱會門票。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/06 15:09
(來源：翻攝至LINE MUSIC 官網)  

(來源：翻攝至LINE MUSIC 官網)  

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）通訊軟體LINE昨（5）日宣布，旗下串流音樂服務LINE MUSIC將在台灣推出付費在線直播，目前已開放部分功能給台灣用戶，該平台5 月8日將與藝人合作推出線上演唱會，註冊會員即可線上索票觀看。

串流音樂逐漸成為唱片市場主流。據國際唱片業協會（IFPI）2021全球音樂產業報告，串流音樂帶動全球唱片市場成長，尤其是付費訂閱。

截至2020年底，全球有4.43億付費訂閱用戶，串流媒體（包含付費訂閱與廣告）收入更佔全球唱片市場總收入的62.1%。且由於疫情影響，各式現場娛樂喊卡，實體收入下降4.7%，公播公演權利金收入更大跌10.1%，許多音樂表演者因此轉向社群與串流平台。

於2019年登台搶食串流市場大餅的LINE MUSIC，現推出虛實融合的全新LIVE付費在線直播服務，為用戶提供音樂活動登錄、會員購票取得觀看權利、會員購票紀錄通知、活動前透過LIVE專屬官方帳號即時提醒等一站式體驗。

此外，根據中央社報導，LINE MUSIC LIVE也將支援各式瀏覽器，包含智慧型手機、平板、桌機的高畫質觀看，以及直式或橫式全螢幕呈現，如演場會、頒獎典禮、音樂講座或粉絲見面會等各類型的娛樂展演活動，均可透過LINE MUSIC LIVE購票線上參與。
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