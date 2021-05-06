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台灣「護國神山」財務報告奪三冠王　台積電研發費用破千億大關

電子零組件業去年於營收與獲利皆獨佔鰲頭，表現強勁。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/06 11:52
台積電 logo（路透）

台積電 logo（路透）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）經濟部統計處今（5）日公布109年製造業上市櫃公司個體財務報告 ，台積電大顯神威，在稅後淨利、研發費用與固定資產投資三大項目拔得頭籌，榮登三冠王，其中研發費用更創新高，達新台幣1086億元，。

產業統計簡訊第380期，將製造業上市櫃公司以個體營收淨額、稅後淨利、研發費用及固定資產投資此四個項目分析報告。

統計處指出，去年製造業上市櫃公司個體營收淨額達16兆9946億元，年增3.3%；稅後淨利為1兆6155億元，年增30.3%，淨利率9.5%，較108年增加2個百分點。

從產業別分析，電子零組件業於營收與獲利皆獨佔鰲頭，營收為4兆1844億元，年增14.6%；稅後淨利8328億元，年成長61.7%，淨利率19.9%，較去（108）年增加5.8個百分點，對整體製造業獲利成長居首功。

統計處分析，受惠於5G、高效能運算等新興應用持續擴展下，電子零組件業帶動半導體營收持續攀升，此外，疫情促成遠距需求及企業數位的轉型，帶動筆電、伺服器、網通等產品以及周邊相關零組件出貨成長，電腦電子產品及光學製品脫穎而出。

以獲利排名觀之，台積電以5179億元、占整體製造業32.1%高居狀元，鴻海以1018億元斬獲榜眼、聯發科409億元拿下探花。

相較之下，傳統產業受衝擊，因國際原物料價格低迷，化學材料業、基本金屬業、石油及煤製品業營收分別年減15%、9.3%及35.8%。

在研發費用排行榜上，去年上市櫃公司研發費用為5090億元，年增10.7%，電子零組件、電腦電子產品及光學製品業兩者研發費用共占整體製造業逾85%。

電子零組件業研發費用為3057億元，較去年成長15.8%，占整體製造業60.1%；電腦電子產品及光學製品業研發費用為1300億元，年增4.4%，約占25.5%。

以公司投入觀之，台積電投入1086億元研發再創歷史新高，占整體製造業研發費用的21.3%，年增20%；聯發科474億元居次，年增28.5%；瑞昱以153億元排行第三，年增24.9%。

固定資產投資部分，去年製造業上市櫃公司固定資產投資金額達8811億元，年增6.2%，連續3年正成長，其中電子零組件業投資6847億元，占整體製造業比重77.7%居首，年增7.1%。

統計處指出，台積電因應先進製程需求及維持領先優勢，投資4943億元，年增9.8%，占整體製造業上市櫃公司固定資產投資比率56.1%，群創及中鋼分別投資164及157億元位居第二、三。
經濟部統計處
財務報告
製造業
台積電
電子零組件業

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更新時間 : 2021-05-06 17:29 GMT+08:00

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