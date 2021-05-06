（台灣英文新聞 /李昱德 綜合外電報導）印度的新冠肺炎疫情持續發酵，隨著大批滯留印度的國民返國，周邊國家也跟著遭殃。除尼泊爾在三天內新增超過7000起病例，巴基斯坦與孟加拉也開始緊張起來，紛紛宣佈禁止印度航班入境，接壤的國界也被關閉，儘管如此還是受到了國內民眾抨擊。

事實上，4月印度的疫情重燃已經出現跡象，儘管如此，尼泊爾沙阿王朝的末代國王賈南德拉(Gyanendra Shah)與其妻子仍在此時與其他上百萬名信徒，一起前往印度參與大壺節(Kumbh Mela)，全程不戴口罩與地方官員和宗教人士交流，回國後，幾百名支持者在機場接機，也同樣沒戴口罩，不重視防疫的舉動很快就嚐到苦果。

尼泊爾國境與印度的四個邦相接，並有大量國民在印度境內工作，隨著大量國民返國，也帶回了印度流行的新型變種病毒。4日就有7660起新增病例、55人死亡。

這幾週在印度出現的醫療體系崩潰慘狀也開始在尼泊爾上演，首都加德滿都的醫院已經接近負荷上限，最大的印度教寺廟帕舒帕蒂納特廟也要日夜趕工，才能維持火葬場的運作。

為了不陷入跟尼泊爾一樣的窘境，巴基斯坦政府在昨(5)日宣布將把入境的國際航班調降至之前的20%，不過隨著重要的伊斯蘭節日開齋節即將到來，外界擔心今年的節慶活動，將會跟去(2020)年一樣，造成確診人數再度爆增。

上週，巴基斯坦境內已經發現了巴西與南非的變種病毒株，並有161起新的死亡病例，全國最大的醫院、位於首都伊斯蘭巴德的巴基斯坦醫學科學研究所(Pakistan Institute for Medical Sciences)，其床位已經全滿，且醫生、護士和藥物都嚴重不足，加上疫苗施打速度過慢，巴基斯坦目前正有爆發的疑慮。

印度的另一個鄰國孟加拉，也在印度這一波爆發的同時間出現病例竄升，本來預計從印度血清研究所 (Serum Institute of India)獲取疫苗的計畫，也因為印度改將疫苗作為國內使用而流產，現階段只能與中國、俄國洽談，希望可以從他處獲得疫苗。

印度新冠肺炎疫情「外溢」 鄰國驚恐紛關閉國界