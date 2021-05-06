慶祝國際護師節　醫事人員自5/12起可憑證免票遊台灣國家森林遊樂區

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林務局為感謝全國第一線醫事人員辛勞付出守護國人的健康，將自5月12日至16日推出國際護師節優惠活動，醫事人員持有相關證明文件者，即可免費進入轄管太平山、奧萬大、阿里山等14處國家森林遊樂區，以及免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，歡迎醫事人員抽空前往森林環境放鬆心情，呼吸負離子、芬多精。

林務局表示，根據日本森林醫學權威李卿博士研究，一個月到森林旅遊一次，能夠促進體內免疫系統，維持自然殺手細胞的高度活性，自然殺手細胞是血液中的一種白血球細胞，能對抗並殺死受病毒感染的細胞或腫瘤細胞，國家森林遊樂區擁有完善的步道設施，是親近森林的極佳選擇，歡迎走進森林，用感官體驗自然，在綠意盎然的森境中靜下心與自我對話，卸下日常工作累積的焦慮與忙碌，讓身心獲得真正的釋放。

另外，林務局提醒，為防範新冠肺炎疫情，遊客入園或進入室內場館與乘車前須量測體溫，如額溫高於37.5度或耳溫高於38度的遊客，請回家休息不要入園，搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車須全程戴上口罩，各國家森林遊樂區第一線服務人員已配戴口罩執勤，遊客中心、售票窗口、山莊服務台等遊客常出入地點每日均執行至少2次消毒工作，並放置消毒用酒精讓大家使用。

如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎大家至「林務局－森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

太平山蹦蹦車。(照片由林務局提供)