Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

慶祝國際護師節　醫事人員自5/12起可憑證免票遊台灣國家森林遊樂區

自5月12日至16日，林務局歡迎醫事人員持有相關證明文件者前往森林環境放鬆心情，呼吸負離子、芬多精。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/06 11:37
阿里山祝山林道。(照片來源：林務局提供)

阿里山祝山林道。(照片來源：林務局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林務局為感謝全國第一線醫事人員辛勞付出守護國人的健康，將自5月12日至16日推出國際護師節優惠活動，醫事人員持有相關證明文件者，即可免費進入轄管太平山、奧萬大、阿里山等14處國家森林遊樂區，以及免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，歡迎醫事人員抽空前往森林環境放鬆心情，呼吸負離子、芬多精。

林務局表示，根據日本森林醫學權威李卿博士研究，一個月到森林旅遊一次，能夠促進體內免疫系統，維持自然殺手細胞的高度活性，自然殺手細胞是血液中的一種白血球細胞，能對抗並殺死受病毒感染的細胞或腫瘤細胞，國家森林遊樂區擁有完善的步道設施，是親近森林的極佳選擇，歡迎走進森林，用感官體驗自然，在綠意盎然的森境中靜下心與自我對話，卸下日常工作累積的焦慮與忙碌，讓身心獲得真正的釋放。

另外，林務局提醒，為防範新冠肺炎疫情，遊客入園或進入室內場館與乘車前須量測體溫，如額溫高於37.5度或耳溫高於38度的遊客，請回家休息不要入園，搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車須全程戴上口罩，各國家森林遊樂區第一線服務人員已配戴口罩執勤，遊客中心、售票窗口、山莊服務台等遊客常出入地點每日均執行至少2次消毒工作，並放置消毒用酒精讓大家使用。

如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎大家至「林務局－森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

慶祝國際護師節　醫事人員自5/12起可憑證免票遊台灣國家森林遊樂區

太平山蹦蹦車。(照片由林務局提供)
國際護師節
林務局
國家森林遊樂區

相關新聞

更新【安全第一】台灣阿里山森林大火已撲滅•台18線20日15時開放通行　國家森林遊樂區仍正常開放
更新【安全第一】台灣阿里山森林大火已撲滅•台18線20日15時開放通行　國家森林遊樂區仍正常開放
2021/03/20 14:04
奧萬大楓香林全台灣最廣　邀民眾感受森林療癒效果
奧萬大楓香林全台灣最廣　邀民眾感受森林療癒效果
2021/02/25 18:19
最新【台灣寒流來襲】太平山降下2021第一場雪　山毛櫸步道宛如北國世界
最新【台灣寒流來襲】太平山降下2021第一場雪　山毛櫸步道宛如北國世界
2021/01/01 14:10
對台灣森林友善 林務局2021年月曆搶先曝光下月開放預購　
對台灣森林友善 林務局2021年月曆搶先曝光下月開放預購　
2020/10/29 14:41
台灣山林之美 林務局「國家森林館」嚴選34條深度森林遊程
台灣山林之美 林務局「國家森林館」嚴選34條深度森林遊程
2020/10/27 14:23

更新時間 : 2021-05-06 17:29 GMT+08:00

最受歡迎

台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　印尼機師家庭為獨立個案
【最新足跡】病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　印尼機師家庭為獨立個案
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中
案1145不只去蘆洲 三重足跡也曝光！諾富特外包水電工曾在B1與飯店人員共餐
案1145不只去蘆洲 三重足跡也曝光！諾富特外包水電工曾在B1與飯店人員共餐
亞洲武肺疫情不樂觀 日本20天暴增近10萬例 已累積60萬確診
亞洲武肺疫情不樂觀 日本20天暴增近10萬例 已累積60萬確診