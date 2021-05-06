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卜睿哲駁6年攻台灣論 認爲中國有能力不等同有意圖

卜睿哲也提出，兩岸關係的改善需中國停止設雙方對話的先決條件，並停止軍機擾台行為

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/05/06 10:48
資深兩岸關係專家卜睿哲回應關於前美國印太司令部司令戴維森的6年攻台論。（來源：翻攝自YouTube）

資深兩岸關係專家卜睿哲回應關於前美國印太司令部司令戴維森的6年攻台論。（來源：翻攝自YouTube）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導 ）美國資深兩岸專家卜睿哲5日於新書宣傳會上，反駁前美國印太司令的「中共6年內攻台」示警。他表示，有能力不等於有意圖，若中國武力攻台，對中美關係與中日關係都是負向影響。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）與前美國在台協會（AIT）理事主席、現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲共同舉辦新書《艱難的選擇：台灣對安全和美好生活的追求》線上宣傳會，並開放與會者探討台、中、美關係。

會中卜睿哲回應關於前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）的6年攻台論。他表示，不清楚為何戴維森做出如此預測，關於中國的軍事能力美國情治單位已掌握許多資訊，但「有能力不等於有意圖」。

卜睿哲提出，中國何時攻台的最終答案，取決於中國領導人習近平。他也警告，若中國對台發動大規模軍事行動，美中關係將從現下的「有些負面」惡化成「完全負面」。

此外，中國武力攻台將引發中國與大部分亞洲國家、乃至全世界的關係生變，卜睿哲特別強調日本。他表示，日本對中國態度可能因此朝向非常負面發展。

卜睿哲也指出，北京應停止為兩岸對話設下先決條件，不要提明知台灣無法達成的要求，並停止用派遣共機侵犯台灣防空識別區（ADIZ），兩岸關係才有改善的餘地。
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