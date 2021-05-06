優化台灣環島自行車路 觀光局：與各地方政府完成建置7500公里

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 為迎接2021年「自行車旅遊年」交通部觀光局5日在十三行博物館舉辦多元化遊程頒獎記者會暨大型戶外騎乘活動，行政院秘書長李孟諺表示，「台灣自行車日」舉辦至今，一直致力於成為世界上最美的「自行車旅遊王國」，自行車及其週邊產值由97年約800億元，至108年已提升至1115億元，自行車路網至近年與各地方政府共同努力建置，已完成7500公里。

為迎接2021年「自行車旅遊年」，觀光局表示，這次徵選活動係為鼓勵旅行業參與及創意規劃以自行車旅遊為主軸，結合小鎮、部落秘境、山林探索及文化藝術等主題，串聯在地產業，打造具臺灣特色之自行車遊程，業者熱烈響應，共有百家旅行社、300餘條遊程參與徵選，評選出30條優勝多元化遊程。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部除著力優化環島自行車路網，並行銷多元遊程路線及多項自行車活動，推廣自行車友善旅宿，推廣自行車小鎮深度旅遊。同時，也多元整合各部會及觀光局所轄國家風景區管理處等資源，深耕特色遊程及整合食、宿、遊、購、行相關產業，全力包裝行銷。

這次活動現場還展示由國光客運全新打造的KBB(Kuo-Kung Bike Bus)自行車專用巴士，行政院李秘書長親自將自行車由KBB自行車專用巴士抬下，一同與交通部政務次長陳彥伯、觀光局局長張錫聰領騎，與會場五百多位民眾騎行八里左岸自行車道。

另外現今全台已有400處自行車補給站，超過700家「自行車友善旅宿 」，提供優質住宿環境，讓民眾騎乘自行車旅遊入住旅館或民宿時，不必再擔心愛車停放、清潔及維修問題，如民眾想了解更多自行車道相關資訊，可於「全國自行車單一總入口網」查詢更多更豐富詳細的資訊。

另為豐富旅遊內容，觀光局今年透過整合小鎮觀光資源，打造「百大經典小鎮護照」並辦理電子集章活動，護照發行併集章活動亦於5月5日正式開跑，期透過不同主題特色的結合，規劃自行車多元遊程，打造臺灣成為最好的自行車旅遊王國，讓旅人想到自行車就想到台灣，也讓大家瞭解台灣自行車旅遊兼具深度旅遊及適合全齡的特色，並布局疫情過後衝刺國際市場，致力打造台灣從防疫大國成為觀光大國。