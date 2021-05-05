民進黨黑道黨公職風波延燒 游盈隆籲蔡英文請辭兼黨主席以示負責

蔡英文為黨沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員進入黨的機制，感到抱歉。對此，游盈隆晚間呼籲蔡總統應請辭兼黨主席。 蔡英文為黨沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員進入黨的機制，感到抱歉。對此，游盈隆晚間呼籲蔡總統應請辭兼黨主席。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨因日前黨員趙介佑疑涉毒，引發外界關切黑道入黨問題。蔡英文今（5）日親上火線道歉，她為黨沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員進入黨的機制，造成社會紛擾，辜負支持者的期待，感到十分抱歉。對此，游盈隆晚間則呼籲蔡英文總統應主動請辭兼黨主席。

台灣知名政治學者、台灣民意基金會董事長游盈隆5日在臉書專頁上表示，喧騰一星期的民進黨黑道黨公職風波，總統兼黨主席蔡英文為黨沒有落實既有的「排黑條款」，造成社會紛擾，辜負支持者的期待，感到抱歉。但其實今日蔡總統所引用的2013年「排黑條款」，正是蘇貞昌當黨主席時所制訂，非蔡所制訂的。

游盈隆表示，回顧2008年5月21日到現在，大約13個年頭，扣除蘇貞昌曾任一屆2年，卓榮泰1年4個月，及有3人先後短暫代理黨主席，蔡英文擔任黨主席期間長達9年多。所謂「黑道入黨」問題，大約是她擔任黨主席時候發生的事，她卻視而不見，養雝為患。正所謂「冰凍三尺，非一日之寒」。

游盈隆說，事態發展至今，重創民進黨形象，眼看社會輿情沸騰，就只有輕輕一句「抱歉」，船過水無痕，沒有任何人被課責，沒有任何人需負責，就想敷衍過去，連鞠躬道歉都省略。曾幾何時，「責任倫理」竟如此空洞，「政治責任」如此輕於鴻毛，有良知、有血性的民進黨員不知作何感想？

游盈隆強調，蔡總統兼黨主席，如果真的為黑道入黨風波感覺對不起全體黨員和無數支持者，如果她品格高超，她今天應該主動請辭黨主席，以示負責，也才不辜負新獲得的「馬侃公共服務領袖獎」（John McCain Prize)。