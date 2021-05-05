美國重申支持台灣安全 外交部表達感謝 並盼各國支持台灣參與國際組織

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國務卿布林肯這幾日訪問英國出席「七大工業國集團」（G7）外長會議，在接受金融時報專訪時表示，美國致力於確保台灣擁有自我防衛的能力 ，且重申對台灣安全承諾，另外，國務院官員也表示，將於G7外長會議公報納入支持台灣參與國際事務。對此，我國外交部表示，誠摯感謝美國重申支持台灣安全，也期待理念相近國家繼續支持台灣參與WHO等國際組織。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於5月3日至5日訪問英國出席「七大工業國集團」（G7）外長會議，期間接受「金融時報」（The Financial Times）專訪表示，美國多年來在《台灣關係法》及「六項保證」下維持「一中政策」，有效處理台灣問題。但美方非常關切北京對台灣的侵略行徑，美國會確保台灣有自我防衛能力；國務卿布林肯指出，美國對台灣承諾不變，並強調任何人企圖以武力破壞現狀是嚴重的錯誤。

另外，美國國務院資深官員向隨行媒體簡報時表示，此次G7外長會議曾討論並關注台灣議題，外長公報中將提及G7強烈支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）及「世界衛生大會」（WHA）等國際組織，並強調台灣在對抗武漢肺炎（COVID-19）疫情有諸多經驗可分享協助，排除台灣不符合國際社會的利益。

對此，外交部發言人歐江安表示，誠摯感謝國務卿布林肯再度重申美方對台灣安全的一貫堅定支持表示，也期待理念相近國家繼續支持台灣參與WHO等國際組織。

歐江安表示，美國拜登政府上任以來，多次表達對台海和平穩定的高度重視，強調美國對台承諾「堅若磐石」。台灣也是美國負責任且可靠的夥伴，我方與美國在許多雙方均參加的國際組織緊密合作，美國也積極協助台灣擴展國際空間，並樂見台灣對國際事務有所貢獻。未來我國政府將在過去奠定的深厚基礎上，與美國政府攜手合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。