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中歐為新疆人權互槓 投資協定簽了又卡

歐盟與中國外交關係惡化，雙方為人權議題互相制裁，本已坎坷的歐中全面投資協定，前途越發多舛。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/05 17:39
歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯 （來源：美聯社）

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯 （來源：美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）歷經七年談判的中歐全面投資協定（CAI）簽訂後依然命運多舛，隨著歐盟對中國立場日漸強硬，加之在人權議題上相互制裁，有鑑於此，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）於4日宣佈，投資協定的批准程序「暫時中止」。

法新社報導，歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）強調，「目前情勢很清楚，歐盟制裁中國，中國也反過來制裁歐洲議會成員，這樣的大環境無助於核准投資協定。」他也指出，這項協定的後續取決於歐中關係的演變。

德國之聲（DW）報導，歐盟委員會的一位發言人告訴DW，批准程序尚未開始，還需要進行法律審查。而現在批准程序實際上已經暫停，因為協定的批准無法與中歐關係動態演變脫鉤。該發言人補充道，中國的制裁是 「不可接受和令人遺憾的。」

歷時七年談判、由德國臨門一腳促成的中歐投資協定，號稱能助歐盟打入中國封閉經濟市場，對在中設廠的歐盟汽車製造商大有助益。該協議在去年12月簽訂時，27國成員中持反對意見並非少數。

今年3月，歐盟因中國不當對待新疆地區的維吾爾族穆斯林少數民族，而對中國實施制裁。這是自1989年的六四天安門事件以來，歐洲對中國的首次人權制裁。北京立即宣佈對歐洲議會成員和其他人士進行反制裁，作為回應。

如今因歐盟與中國外交關係惡化，雙方為人權議題互槓，本已坎坷的歐中全面投資協定，前途越發多舛。
中國
歐盟
中歐全面投資協定
外交

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2021/05/01 23:52

更新時間 : 2021-05-05 19:36 GMT+08:00

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