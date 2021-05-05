逾9成台灣女性為骨鬆高危族群 掌握三大症狀「駝矮痛」及早治療避免骨折

國人常誤解駝背、身高變矮、下背部疼痛是一般老化現象，直到因骨折就醫才確診骨質疏鬆。（示意圖／Getty Images） 國人常誤解駝背、身高變矮、下背部疼痛是一般老化現象，直到因骨折就醫才確診骨質疏鬆。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）根據最新調查顯示，超過9成具罹患骨質疏鬆症高風險群特質，但逾4成得知骨鬆嚴重性後，卻仍不進行骨質密度檢測。醫師表示，國人常誤解駝背、身高變矮、下背部疼痛是一般老化現象，直到因骨折就醫才確診骨質疏鬆，提醒停經後的女性定期做骨質密度檢查，只要及早發現、治療，預防骨折發生，方可以達到保密防流不骨折。

根據該份針對40至65歲女性骨質疏鬆症進行的認知調查結果顯示，對於自己出現骨質疏鬆症常見的「駝矮痛」症狀時，會立刻就醫的受訪者比例明顯偏低，其中最容易被忽略的分別是「變矮」(11.1%)與「駝背」(16.0%)兩個症狀，值得注意的是，有11.4%的40至49歲女性曾因跌倒發生過骨折狀況，比例竟高於50至59歲女性(8.6%)，顯示骨鬆並非老年人專利！

調查中另有近8成(76.6%)知道骨質密度檢測可確認是否罹患骨質疏鬆症，但卻僅有不到1成(9.8%)於半年內曾進行過檢測。交叉分析顯示，發現自己是骨鬆患者的女性逾六成(65.4%)會安排媽媽接受骨質密度檢測，然非骨鬆患者的女性卻僅有3成會為媽媽安排骨質密度檢測，顯示女性自身相關經歷能夠讓其更加重視家人健康。

骨質疏鬆症常見三大症狀「駝矮痛」

駝背：脊椎椎體前部幾乎多為鬆質骨組成，負重量大容易壓縮變形，使脊椎前傾形成駝背

身高變矮4公分以上：老年人骨質疏鬆時椎體壓縮

下背疼痛，會沿著脊柱向兩側擴散

小心無聲無息侵襲婆婆媽媽的骨質疏鬆症！DXA一驗骨鬆現形

中華民國骨質疏鬆症學會秘書長、國立陽明交大附醫家庭醫學部主任黃駿豐醫師指出，國人自行至醫院進行骨質密度檢測的比例並不高，駝矮痛症狀一般人會覺得是正常老化現象，不會把身體上的疼痛聯想至骨質疏鬆，即使是骨頭有症狀而去檢測的國人比例也是少數。曾有一位患者是退休老師，平常最大樂趣是陪孫子玩，沒想到有一天如往常抱起孫子時，腰部突然劇烈疼痛，就醫後才驚覺自己是壓迫性骨折，已經是嚴重骨質疏鬆症。

黃駿豐說明，「目前最精密的骨質密度檢測儀器是雙能量X光吸光式測定儀(DXA)，儀器在台灣普遍性高，檢測流程也很快速，但大約每一百位台灣民眾只有一位檢測過，與美國每四位民眾就有一位檢測過，檢查比率偏低。」

牢記骨鬆三大關鍵「駝矮痛」保密防流不骨折

此調查也發現，不少民眾誤以為骨質疏鬆症「能預防卻不能治療」，對此，黃駿豐醫師表示，骨質疏鬆症是可以被治療的，目前的治療方式越趨完善，相較之下，使用藥物治療的民眾更能減少骨折發生率。治療藥物有多種選擇，常見的兩大作用主要分為『對抗骨質流失」與「促進骨質生成」兩種。

黃駿豐進一步說明，嚴重骨質疏鬆症的患者，常見骨量極低與骨結構惡化，或兩種情況並存的情況。隨著醫療發展進步，新一代的骨質生成藥物，已經可以兼顧到促進骨質生成與對抗骨質流失，可為罹患嚴重骨質疏鬆症、希望降低再次骨折風險的患者，提供另一種積極的治療選擇。

黃駿豐提醒，50歲以上的民眾更須注意「三高一低」，尤其是停經後的婦女因缺少賀爾蒙，每年骨質密度會流失3%，在檢查三高之外，更要注意骨質密度是否過低。民眾可透過骨質疏鬆症常見三大症狀「駝矮痛」進行自我檢測，若有相關症狀，建議諮詢專科醫師，若及早發現並前往相關院所進行骨質密度檢測，後續遵循醫囑積極配合適當藥物治療，都可減緩骨質流失的速度，預防骨折情況的發生。

一年一度的母親節即將到來，中華民國骨質疏鬆症學會再次與「最可愛婆婆」鍾欣凌攜手推出母親節版趣味梗圖，期望透過寓教於樂圖像與文字提醒民眾牢記三大症狀，如「阿ME駝否？下背歐媽咪媽咪痛？」，希望透過婆婆角色深入人心的名人力量，在母親節提醒身為骨質疏鬆症高危險族群的婆婆媽媽們除了擁有正確的骨質疏鬆症知識，也可以送自己一個最好的母親節禮物-「骨事健檢」。