【印度疫情持續惡化】外交部：正與旅行社洽談安排僑胞專機　台灣駐印代表處1人重症• 擬送鄰國就醫

印度疫情持續惡化，外交部次長田中光（圖）5日在立法院外交及國防委員會表示，外交部現在正與旅行社洽談安排專機，將需要返台的僑胞送回來。中央... 印度疫情持續惡化，外交部次長田中光（圖）5日在立法院外交及國防委員會表示，外交部現在正與旅行社洽談安排專機，將需要返台的僑胞送回來。中央社

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（台灣英文新聞／國際組 綜合報導) 印度疫情持續惡化，外交部次長田中光今天(5日) 表示，外交部現在正與旅行社洽談安排專機，將需要返台的僑胞送回來。此外，台灣旅客也可搭乘日本航空班機轉回台灣，目前已有20多人回國。

立法院外交及國防委員會上午處理外交部及僑委會數項預算凍結案，田中光及僑委會副委員長徐佳青列席備詢。

國民黨立委溫玉霞關切外交部有無計畫協助在印度的僑胞回國，田中光說，外交部已著手調查當地僑民返台的意願。此外，台灣人可搭乘撤離日僑的日本航空班機前往東京轉機回台，每週兩班，相關資訊可參考外交部網站。

田中光補充，過去兩週已有20幾個人自印度搭日航返台，「如果有需要專機的話，現在我們也在洽旅行社包專機，把需要回來的僑胞送回來」。

民進黨立委王定宇今天說，台灣駐印度代表處6人確診，其中1位較嚴重，肺浸潤50%，盼外交部盡快協助這名人員返台治療。外交部次長田中光回應，目前規劃以保險公司專機載這名人員到鄰近且安全的國家接受醫療。

有關旅居印度的僑胞台商染疫情況，田中光說，目前20人確診，其中15人康復、2人居家隔離；2人重症、1人過世。

台灣第一批協助印度對抗武漢肺炎疫情的醫療物資，包括150台製氧機、500支氧氣鋼瓶已於2日送抵印度，王定宇關心外交部是否將持續提供印度相關物資。田中光說，外交部將安排有第二批、第三批等協助印度抗疫的物資，但短期內華航不飛印度，因此外交部考慮透過DHL、FedEx或包機運送，同時也考慮船運。

駐日代表謝長廷因核廢水言論引發爭議，但外交部表示防疫考量無法返台備詢，引發國民黨立委昨天赴外交部表達不滿。數位國民黨立委今天再次詢問外交部是否讓謝長廷回來接受質詢。

田中光說，駐外單位有標準作業程序，緊急應變一啟動，主帥不可擅自離開駐地，「這是標準，全世界都一樣」。日本疫情非常嚴重，已發出緊急事態宣言。防疫各面向的標準作業程序都完備落實後，才考慮是否讓謝長廷返台。

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