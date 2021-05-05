展現 台灣山村永續經濟力 臺東四部落與林務局聯合發表「小鳥Follow米」新書

(台灣英文新聞 / 綜合報導)今（5） 日上午，臺東利嘉、新興、桃源、崁頂四個部落的代表、 臺東林管處及林務局於臺博館南門園區小白宮展演廳共同舉行《 你是我的菜─利卡夢生活植物》、《Sapulju臺東新興部落： 小鳥Follow米》以及《Pasikau臺東桃源部落： 種是為了你》三書的新書發表會，分享「小鳥follow米」 計畫豐收的果實，同時展示臺東山村綠色經濟成果， 與大家分享自然資源保育主管機關與在地部落三年來攜手推動傳統山 林智識記錄傳承、小米文化復振及種原保存的心血結晶。

林務局局長林華慶表示，2019年臺東林管處在卑南族利嘉部落帶動 國小師生參與民族植物文化調查和教學， 結合學生繪圖書寫和部落耆老報導的集體創作，出版《你是我的菜─ 利卡夢生活植物》，獲得第44屆金鼎獎政府出版品推薦圖書類優良 出版品殊榮。109年完成排灣族《Sapulju臺東新興部落： 小鳥follow米》、布農族《Pasikau臺東桃源部落： 種是為了你》兩本小米專書和紀錄片出版。 三本專書均是結合部落耆老訪談、學校師生參與完成， 回歸部落文化主體觀點的書寫方式，以部落第一人稱書寫， 與族人共同著作的書籍。 臺東林區管理處亦將三本書的著作權永久留予部落使用， 期望對傳統文化智慧的存續有所助益， 並讓更多社會大眾理解原住民族文化與臺灣森林資源的豐富美好。

臺東林管處處長吳昌祐表示，除了專書出版， 計畫執行期間也在桃源部落裡成立「布農文化種籽教室」， 推動部落文化的種子持續播種發芽。另外也在崁頂部落種下一塊多元植物小米生態田， 有多達二十幾種農作並飼養雞隻，以家庭農場的概念出發， 重現同時保有生物多樣性與糧食生產的農業型態。

排灣族語裡，「伊拉，呼」這句互動口號有集結再出發的意涵， 臺東林管處表示，各部落和林管處已於部落內部共享慶祝， 現在林務局與山村族人集眾人之力再次出發，到臺北以「豐收報訊」 的形式與大眾分享這份共同努力的成果， 讓更多人看見山村綠色經濟無窮的魅力。

出版品簡介：

一、卑南族《你是我的菜：利卡夢生活植物》： 由部落耆老與國小師生集體參與圖文創作， 將老人家使用植物的傳統智慧傳遞到孩子們手中， 轉化為系統性的記錄，榮獲第44屆金鼎獎政府出版品推薦圖書類優 良出版品殊榮。

二、排灣族《Sapulju臺東新興部落：小鳥Follow米》 ：新興村為什麼名為「寂寞」？ 聽林志興老師從部落土地倫理與歷史紋理娓娓道來，還有臺東林管處 劉瓊蓮前處長感性書寫13塊小米田的復育歷程，人與雀鳥「 像極了愛情」的關係。從人文生態地景的對話， 到胡昭青老師令人食指大動的不藏私食譜， 一起認識大武山的小米神。

三、布農族《Pasikau臺東桃源部落：種是為了你》： 從布農族人與月亮的契約展開尋索，除了記錄傳統祭儀、 神話與民族植物，也記述了相隔30年後種回6種傳統小米的感動。 在耆老的口述與孩子們豐富細膩的文字與手繪創作下， 文化與生態不再是遙遠的抽象詞彙，而是日常生活的綺麗風景。