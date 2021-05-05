翻轉「戰略模糊」美專家籲若中動武 美國立刻承認台灣

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）台灣海峽緊張情勢日益攀升，要求轉變美國對台戰略模糊立場的聲浪日漸高漲。前美國國防官員包士可（Joseph Bosco ）4日投書「國會山莊報」（The Hill），呼籲美國應向中國畫下紅線，若中國發動攻擊，則立即承認台灣。

伴隨北京崛起，解放軍近年於台灣海峽頻繁進探，動作不斷。曾於美國前總統小布希（George W. Bush）時代任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco ）在其投書中指出，美國長期軍事支持而不正式承諾保衛台灣的「戰略模糊」政策不再適用當前情勢，美國與盟友不應受制於中國對台灣「獨立就等於戰爭」的恐嚇，而該向北京宣吿「戰爭就等於（台灣）獨立」（war means independence）。

包士可指出，過去26年戰略模糊僅嚇阻中國攻台，但北京一直為攻台籌謀預備。中國領導人習近平更表示台灣問題要在這一代解決。美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）則警告，中國不會永遠等下去。

包士可引述三位現任或前任高階海軍將領觀點，強調戰略模糊政策對嚇阻北京的局限性。上月直言「中國可能在六年內武力攻台」的前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）認為，戰略模糊助台灣維持現狀，但鑒於中國軍事平衡的重大變化，需重新檢視美國對台戰略。

繼任印太司令阿基里諾（John Aquilino）則表示，從香港、新疆等議題看到中國的侵略性，北京可能更早地對台灣採取行動。而退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）則直指模糊政策是危險的，可能導致兩岸雙方誤判情勢，引發更大衝突。

然而美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）上週發表相異的看法。她在聽證會上表示若美國一反對台「戰略模糊」政策，中國恐將之視為「破壞區域穩定」，促使中國進一步挑戰美國在全球利益。

包士可反駁海恩斯的言論，他表示策略的「模糊」本身早就嚴重破壞穩定走向，並直指在美國的包容政策下崛起的中國，仍然指控西方試圖壓制其崛起。

此外，針對海恩斯提及「香港的現況讓台灣獨立的意向更堅定」的觀點，包士可指出，面對中國日漸升級的威脅與挑釁，台灣當局相當盡責，避免給北京任何侵略藉口。反觀海因斯則字面的接受了北京的「獨立意味著戰爭」的警告。

儘管海恩斯發言隔日，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）重申反對中國單方面改變台海現狀作為修正措施，包士可仍呼籲，總統拜登（Joe Biden）應親自傳達清晰堅定訊息，終結台灣議題上的模糊性。他表示，美國應劃下紅線，讓中國知道若對台出擊，美方不僅將防衛台灣，也將即刻承認台灣為「國際社會中主權獨立的一份子」。