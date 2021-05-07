台灣防疫物資火速運抵印度　台南成大醫院背後推手

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）印度第二波COVID-19疫情來勢洶洶向外界求援，台灣第一批醫療物資也於5月2日火速運抵印度，此次行動台南成大醫院憑靠專業與人溺己溺精神，在極短時間內配合政府調查台灣製氧機量能，投入人道救援工作，協助印度早日度過難關。

台灣外交部表示，印度第二波疫情來勢洶洶，自上月初起持續惡化，連日來的單日確診人數與染疫死亡人數屢創新高，極需國際社會提供協助。印度做為台灣重要的朋友及合作夥伴，外交部上週即以最快方式整合國內醫療資源，加速台灣提供印度人道援助的流程，緊急提供第一批救援物資，包括需求孔急的150台製氧機與500支氧氣鋼瓶，已於5月2日上午運抵印度德里機場。

印度駐台代表戴國瀾（Gourang Das）對台灣的友誼與協助深表感謝。

疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。成大醫院作為國內重要醫衛機構，快速整合國內醫療資源，提供防疫經驗與醫療物資等協助。成大醫院表示，會持續配合政府政策，推動台灣與印度的醫衛合作及人道救援，延續近年與印度的雙向合作關係，為防疫合作盡心力。

成大醫院自2018年起就積極建立與印度官方、醫院及非政府組織的連結，參與外貿協會辦理的印度台灣形象展、邀請世界衛生組織東南亞區域辦事處（WHHO SEARO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）之印度官員及專家學者來台演講，並與民間組織簽署合作備忘錄。此外，遴選印度醫師來台訓練，開啟雙方交流契機，也積極鏈結台灣醫療產業前進印度醫療市場的機會。

2019年成大醫院除了持續邀請印度專家學者訪台與醫事人員來台交流訓練外，也於新德里辦理國際研討會，宣揚台灣的醫療衛生；帶領台灣廠商於南亞及中亞地區醫療領域規模最大的展覽之一Medical Fair India 2019宣傳各家產品，並在印度Cygnus Hospital Rama Viharru分院建置PACS影像系統，與眼科專科醫院Guru Nanak Eye Centre合作，使用台灣產品進行眼科手術計畫。成大醫院透過雙向交流邁向台灣醫衛產業國際化的目標。

2020年因應疫情，成大醫院與印度的雙向交流活動改以視訊辦理，曾單場創下8962名印度醫師同步上線觀看紀錄，累計逾萬名醫事人員參與。在產業鏈結上，除了辦理印度產業座談會，也提供台灣廠商與印度買家一對一洽談，爭取更多國際行銷機會。成大醫院也介接電子體溫計、額溫槍、快篩試劑、呼吸器及醫用手套等訂單給台灣廠商，在與印度合辦視訊研討會後，更創造近200萬美金防護衣及檢測試劑的商機。



台南成大醫院病理科醫師及重症醫師遠端向印度醫療人員講解新冠肺炎檢驗及治療策略。（圖片提供：成大醫院）

成大醫院表示，在這個艱難時刻，台灣與印度朋友站在一起，共同因應疫情的挑戰，台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻，並將持續提供台灣的防疫經驗、醫療物資等相關協助。



台南成大醫院感染科醫師及公衛所博班學生，以遠端視訊方式向印度醫療人員講解新冠肺炎檢驗及治療策略。（圖片提供：成大醫院）