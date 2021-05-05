〈時評〉台灣當沖證交稅減半延長助投機　配套措施在哪裏？

台股當沖投機風潮日趨嚴重，金管會、財政部對於年底屆期當沖證交稅減半政策，均趨向再延5年，然而並無配套措施，是否允當，值得深思。

2017年當時股市日成交量常淪於不滿1千億元，甚至低到5、6百億元，當時行政、立法兩院，不論朝野均一致認同證交稅當沖減半徵收，亦即從千分之三，減為千分之1.5，應有助於繁榮股市、增加稅收，並可提供投資人避險等多重意義。但在考慮稅負公平原則下，有條件通過實施，限期檢討。

股市當沖規定全球皆實施，應是合理之促進流通繁榮，讓投資人在誤判經濟情勢，或個股價值時，得以調整投資策略，在買賣當天，做反向沖銷的避險工具，美、日等股市，當沖佔每日成交量，均未逾百分之40，且尚有配套措施，節制投資人當沖次數。

台股實施當沖減稅政策後，確實發揮相當大的政策效益，2016年當沖佔日成交量比重為9.63%，2017年增加到18.67%，2018年上升到28.19%，2019年再增為26.26%，2020年31.04%。

當沖交易逐年增加，趨勢相當明顯，對於活絡股市確有相當助益。以去(2020)年為例，全年度集中交易市場成交量達49兆1808.59億元，比2019年的29兆566.47億元，增加20兆1041.92億元，市值方面，2020年上巿公司總市值44兆9038.33億元，比2019年的36兆4135.22億元，增加8兆4903.11億元。

證交稅收快速成長，2020年高達1502億元，年增590億元，達64.7%，達到預算數的141.4%，創稅史上最高紀錄。今年第一季證交稅收更是驚人，一舉創下559億元。

依此進度，年度創下2300億元，應不是難事。

有稅務專家表示，課徵證交稅是財政部最愉快的事，因為只要將電腦程式設定好，每年稅收滾滾，既不需要查緝逃漏稅，也不用人力勾稽查核，更沒有逃漏稅，或依法追稅的困擾，績效非常容易達成，有助於達成財政部年度稅收目標，財政部當然「樂觀其成」。

當沖減稅實施迄今，政策目標固然達成，但是後遺症顯現，不容忽視，現在諸多大學院校財經系所、資工軟體科系學生，都在瘋當沖，年輕人資金有限，但是學會程式設計，以及財經專業知識後，自設程式，挑選易於當沖標的，再結合同學，一起當沖投機，完全忽略股市正常投資，累積財富之正途。

市場上主力結合業內中實戶，一起鎖定熱門標的，大玩當沖，已經明顯觸犯證券交法，有聯合炒作，影響股價嫌疑，但是迄今未見主管機關，依法究辦違法行為。

如今台股在當沖減稅助長之下，投機風氣快速增長。

4月22日台股成交量創下歷史新高，上市櫃成交量達到7675億元，加權指數達到1萬7428點後拉回，上沖下洗達到361點，終場下跌105點。當天當沖高達4847億元，參與當沖投資人多達150.22萬戶。

如以股市震幅來看，美國3月份平均震幅是4.18%，單日震幅最高達6.76%，台股3月平均震幅2.75%，單日最高3.44%。22日當天熱門股包括長榮、華航、中鋼，當沖客殺進殺出，股價震盪劇烈，貨櫃三雄(長榮、陽明、萬海)，上下震幅高達16.4%至

14.6%不等，面板雙虎(群創、友達)，航空雙雄(華航、長榮）震幅都達12％以上。

如以當沖證交稅千分之1.5計算，22日一天，政府不費吹灰之力，即可進帳15億131萬餘元，難怪市場譏諷政府開全球最大賭場，莊家抽頭，穩賺不賠。

如今當沖稅率減半政策，即將於今(2021)年到期，金管會建議財政部再延5年，財政部樂得坐收巨額證交稅收，當然同意，但是面對當沖投機風熾，已經嚴重扭曲股市機制，變成大賭場，正規投資人擔心風險，縮手退場時有耳聞。

台股去(2020)年新開戶數達148.89萬戶，比前(2019)年開戶數是85 .76萬戶大增，其中20至30歲年齡層最多，達三分之一，當沖減稅扭曲市場稅制，變相鼓勵賭博投機方式，誤導年輕投資人財務管理觀念，對股市長遠發展必然不利，且終將引發民怨。

如果政府認為當沖證交稅收減半徵收，確有必要再延長5年，應審慎考慮以下配套措施：

股市正常交易買賣之證交稅率，亦應考慮比照當沖，減半至千分之1.5徵收，以符合稅制公平之原則，避免予人鼓勵投機之感覺，同時對於長期持股之投資人，應考慮減免股利所得稅，以建立投資人正確之投資理財觀念。 超額徵收之證交稅收，政府應考慮應用於指定用途，例如補助勞健保費不足、補貼長期老人照護、弱勢族群津貼補助、嬰幼兒津貼等，加強照顧全民。 適當規範限制投資人當沖次數或金額，例如限制每一證券戶每週當沖不得超過3次，或每日當沖金額，不得超過該日成交金額50％，以節制投機風氣。

股市當沖投機風氣已起，政府不能漠視，應妥善規劃配套措施，防止投機歪風盛行，破壞好不容易建立之股市，並防止扭曲投資人正確之投財觀念，庶幾股市才能在正確健康之道路上，永久發展。