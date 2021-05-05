【更新】台灣華航諾富特群聚累計28人確診　2機組員違規聚會可罰30萬元•海真私房菜、運動酒吧暫停營業

更新時間: 2021-05-05 16:58

首次發稿: 2021-05-05 09:34

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）指揮中心昨（４日）公布，感染源調查中的染疫空服員（案1154）為華航諾富特群聚案首名後艙機組員，4月29日因應諾富特飯店清空計畫被召回，曾赴松山區酒吧並由案1153機師接送。

由於兩人是在自主健康管理期間赴松山區酒吧，指揮中心今天(5日) 表示，兩人違規聚會，合計最高可罰30萬元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布案1153機師最新版足跡(如下圖) 並說明，案1153及案1154空服員曾於4月29日凌晨1時10分至3時25分同遊松山區酒吧。

中央社引述指揮中心發言人莊人祥表示，據規定，自主健康管理期間不可聚餐、聚會，若於11天自主健康管理期間違規，將由交通部民航局開罰新台幣1萬至15萬元。

華航諾富特案截至目前共有28人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），包括11名機師（含在澳洲確診機師）、1名空服員、5名飯店員工染疫、6戶家庭群聚（11名家人確診）。

其中４日新增2例感染源調查中的武漢肺炎病例案1153及案1154，為華航機師及客機空服員，根據疫調，案1153機師（本國籍30多歲男性）4月29日凌晨出入台北市松山區飛鏢運動酒吧，當時還接送案1154空服員同遊。

陳時中說，案1153是華航1279名機師專案採檢對象，4月25日採檢核酸檢驗與血清抗體都是陰性，直到5月1日才出現症狀。以國內1153例確診者中，還是有人一開始檢驗驗不出來是陰性，後續病毒量增加才驗出陽性。

陳時中表示，案1154空服員於諾富特飯店檢疫至4月28日，檢疫期滿採檢陰性，研判當時沒有傳染力，其於諾富特4月29日清空計畫前已離開，4月29日凌晨才有機會與案1153碰面，但當天晚上緊急被召回，送往集中檢疫所隔離，所以案1154並無與案1153一同前往海真私房菜。

案1154在集中檢疫所採檢確診，陳時中表示，不排除案1154是在美國執勤染疫，相關情況仍待釐清。4月29日與案1153接觸史感染可能性較小，但會透過病毒株基因定序調查傳播途徑，「境外可能性相對高」。

由於案1153華航機師，在4月29日可傳染期間到訪北市松山區「Homies SOFT BAR 運動主題酒吧」以及「海真私房菜民生店」，業者４日宣布將暫停營業。

中央社報導，Homies SOFT BAR 運動主題酒吧業者下午在社群平台Instagram上宣布，全面配合相關單位進行疫調與消毒，將暫停營業幾天。

海真私房菜民生店業者趙海真接受媒體聯訪表示，３日已經消毒過，４日還會再消毒，師傅們也會做好嚴格的自主健康管理，將暫停營業3到5天，已告知消費者先不要來，會一桌一桌打電話向訂好位的客人說，「安全重要，錢以後慢慢賺」。