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台灣首批新冠肺炎救助物資抵印度　外交部發布紅色旅遊警示

印度新冠疫情嚴峻，外交部領務局今日升級印度旅遊紅色警示，首批台灣援助物資已送達盼解燃眉之急。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/04 20:58
印度新冠疫情嚴峻，外交部領務局今(4)日升級至紅色旅遊警示，首批台灣援助物資已送達盼解燃眉之急。（圖/AP）

印度新冠疫情嚴峻，外交部領務局今(4)日升級至紅色旅遊警示，首批台灣援助物資已送達盼解燃眉之急。（圖/AP）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 印度新冠疫情嚴峻，外交部領務局今日升級印度旅遊紅色警示，首批台灣援助物資已送達盼解燃眉之急。

印度衛生部數據顯示，今（4）日新增新冠肺炎確診病例數為 35.7 萬人，全國累積確診病例數正式突破2000萬。台灣外交部領務局發布德里、孟買、加爾各答及其他印度地區紅色旅遊警示，呼籲民眾非必要勿前往宜儘速離境。

外交部領務局新聞稿指出，印度COVID-19疫情自2021年3月初起急速惡化，自4月28日起每日確診人數逾35萬人，德里地區每日確診人數約2.5萬人。印度各地醫院病床及氧氣供應嚴重不足，醫療系統難以負荷。

綜合媒體報導，台灣第一批協助印度對抗新冠肺炎物資今日已送抵德里，包括150台製氧機、500支氧氣鋼瓶，將分配給旁遮普邦（Punjab）、哈里亞納邦（Haryana）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）和北阿坎德邦（Uttarakhand），至少四個邦解燃眉之急。

印度各州為防止疫情惡化，分別採取宵禁或封城等不同之限制措施，我駐印度代表處上週有3例確診，其他17位人員進行核酸檢驗（PCR）採檢，其中2位今天確診後立即居家隔離，該代表處考量情勢，自今起全體人員居家辦公至5月14日。

至4月30日止，美國、英國、阿拉伯聯合大公國、科威特、比利時、法國、荷蘭、義大利、澳大利亞、德國、印尼、新加坡、紐西蘭、阿曼、加拿大、伊朗、斯里蘭卡、孟加拉及香港等國家（地區）先後中止印度客機航班入境。

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