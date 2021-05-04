【日本核廢水爭議】BBC分析台灣官員唇槍舌戰怒批謝長廷「台奸」　科學考量淪為外交角力戰？

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) 英國新聞廣播公司BBC中文網今(4)日報導日本排放核廢水議題，針對台灣官員的言論引起的爭議做大篇幅的報導，並質疑已上升至外交政治問題，而非單純的科學考量。

日本福島核災十周年之際，日本東北大地站引起的大海嘯重創福島第一核電廠，其核廢水儲存至今年3月已達125萬噸，日方宣布兩年後將排放稀釋的受放射性物質污染的廢水至太平洋，引起當地居民及國際強烈反彈，此次最受爭議的部分在於核廢水當中的氚物質含量。

台灣駐日代表謝長廷在臉書提到台灣的核電廠同樣將稀釋過的核廢水，依照國際規範排入海洋。此回應引來國民黨及相關環保抨擊，並被怒稱「漢奸及台奸」等攻擊性字眼。國民黨主席江啟臣，亦稱謝長廷「喪權辱國」，是「譭謗自己的國家，還振振有詞」。

對此，台灣總統府發言人張淳涵回應，「台日關係正在朝向更緊密合作的方向進展，在野黨卻不斷進行政治操作，甚至煽動仇恨情緒，完全無助於增進台日合作關係，更無益於區域和平穩定。」

台灣中研院副研究員彭保羅（Paul Jobin）告訴BBC，「國民黨一向支持核能發電，多年來要求政府重啟第四號核電廠，對日本排放核廢水的批評，看不到政策連貫性及內容。」

報導指出，現政府和在野黨就此事的激辯，顯示出此次有關核廢水的議題，不僅是在環保以及科學上的激辯，同時也更與外交關係相關，兩黨就台日的外交關係歧異仍大。台灣目前執政的民進黨一向與日本關係友好，而且，因為美中關係在近年來越顯緊張，台灣政府與日本同樣選擇更親近美國，這一做法引起國民黨許多質疑。

目前全球有39國和地區撤除有關福島周遭食物進口的管制措施，目前僅有中國、香港、澳門、韓國和台灣完全禁止福島地區的食物產品進口。