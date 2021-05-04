透過互動觀展體驗 傳承跨時代水土人意志

行政院農業委員水土保持局會於今(110) 年5月4日至7月4日在臺中國立公共資訊圖書館舉行「淼垚众- 水保60巡迴展」，展現水土保持局歷史演進與現今工作的連結性， 希望透過這個展覽開啟更多與大眾溝通的機會， 同時也讓全國民眾了解、認識「水土保持」 的重要性與我們努力成果。

水保局呼應今年成立60週年之際，於展覽期間以「水土保持」、「 防災監測」、「農村再生」等業務為核心，勾勒出「國土守護人」、 「坡地保育人」、「防災科技人」、「農村自己人」四組「水土人」 概念，展現展覽內容軸線，並利用8項互動展示，讓展覽寓教於樂。 並搭配展期間安排的學習工作坊、現地參訪、 水土保持行動劇及宣導活動等，期待透過動靜結合的展覽型態， 讓民眾近距離接觸水保、防災及農村再生領域的議題， 進而理解在這片土地上，你我都是「水土人」。

展覽名稱『淼垚众』看似難字，卻意圖非常簡單， 水土保持局所關心的除了『多水』、『多土』的事， 最重要的是水保局關心的就是『多人、眾人』安全的事，因此， 透過水、土、人的疊加字，展現整個展覽的核心精神，把許多的水、 許多的土、許多的人照顧好就是水土保持局的核心工作與目標。

水保局表示， 展覽現場可體驗到許多水土保持與農村再生的有趣互動， 包含坡地管理及保育、土石流防災監測以及農村再生相關成果等， 所有內容皆透過豐富的視覺圖像轉化，更透過好玩的互動設計， 讓觀展民眾可以從遊戲中輕鬆的理解水土保持的工作內容。 期盼透過與民眾的交流，推動臺灣水土保持教育， 認識我們這片寶島上的水土事，共築永續幸福家園、 開創富麗新農村。