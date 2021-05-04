林口康橋6日將復課 教育局率隊到校關心停課期間遠距教學及復課準備

近日持續新增本土COVID-19確定病例，新北市 林口康橋國際學校於4月28日配合衛生單位進行疫調採檢作業， 學校停課改採遠距教學至5日，密切進行健康監測。 經衛生單位所匡列接觸者198人，於5月1日晚間採檢結果出爐， 全數為陰性，全校師生皆可於5月6日返校上課。教育局長張明文今 (4)日率教育局、衛生局、環保局等相關單位人員到校， 關心該校遠距教學及復課準備情形。

自去年疫情爆發以後，林口康橋國際學校全校師生即進行遠距教學演 練，以提早熟悉視訊工具及教學平台。本次學校自接獲停課訊息後， 立即成立應變群組，並製作遠距教學操作說明提供家長瞭解， 教師群更迅速打包教材返家備課，於16小時內整合線上教學資源； 行政同仁則扮演親師間溝通橋樑，隨時提供專業諮詢， 線上入班掌握師生授課與學習情況。 一至十二年級全數落實遠距教學， 透過遠距教學達到互動良好的效果。家長Anna表示：「 感謝校方用心部署，前一天下午發布消息， 隔天早上立刻開始遠距上課，完美銜接令人感動！ 難得有機會在旁邊觀察孩子上課，彷彿也進入課堂虛擬實境中。」

張明文局長入校後先了解學校的遠距教學簡報， 並觀看教師線上授課情形，接著巡視校園環境， 了解學校日常的防疫措施，包含停課期間追蹤師生健康情形、 洗手用品設置是否完善、教室有無備妥防疫用品、 課桌椅擺放的規劃及學生入校後量測體溫作業等， 並實地檢視防疫物資的整備情形，確認耳(額)溫槍、 洗手液或肥皂、漂白水、酒精及口罩等物資儲備數量是否充足。

林口康橋國際學校小學部楊士賢校長表示，為迎接5月6日復課， 學校已積極執行定期消毒作業、 停課期間亦每日請師生回報健康狀況。 學校並已做好迎接全面復課的準備，包含嚴守「3級防護」與「健康 5原則」，課室內將採個人座位為單位，取消小組座位形式， 保持適當距離。落實定期全校消毒、每日公共空間消毒、 防疫隔離區消毒以及特定教室消毒。除此之外， 製作教室區工作防疫表由教師落實各項防疫措施。學生用餐時， 督導團膳人員落實防疫、設定固定人員配膳，做好防護及清潔工作。 此外，5月底前校方會調整大型集會與活動，採取分場次、 線上辦理、延期或取消等形式， 且學生在校期間不邀請家長入校參與活動，避免群聚。

張明文局長表示，林口康橋國際學校迅速的因應策略與教學模式， 為遠距教學優良典範。科技創新與線上學習正改變教育生態， 新北市教育局超前備戰，已於「新北市親師生平台」，整合超過10 0項線上學習資源，並建置「停課不停學，學習送到家」專區(ht tps://mis.ntpc.edu.tw/)， 提供各種視訊教學工具及線上教學平台課程地圖， 希望協助老師能夠以最簡單快速的方式運用線上資源進行教學， 並要求各級學校進行線上教學演練，以隨時因應疫情， 確保學生學習進度不中斷。

教育局表示，近期疫情升溫，已請各校務必加強防疫意識， 落實防疫工作，以保護師生健康安全。若有大型活動， 事先評估風險及必要性，如評估持續辦理， 則延續依秋冬防疫專案規定，應全程配戴口罩， 除補充水分外禁止飲食，並進行人數總量管制控管及實聯制， 市府亦會隨時視疫情狀況針對防疫措施進行滾動式調整。 希望大家能與市府、學校共同努力讓孩子求學的環境遠離疫情， 平安就學。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供