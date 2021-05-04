林口康橋6日將復課 教育局率隊到校關心停課期間遠距教學及復課準備

照片來源：新北市教育局提供
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近日持續新增本土COVID-19確定病例，新北市林口康橋國際學校於4月28日配合衛生單位進行疫調採檢作業，學校停課改採遠距教學至5日，密切進行健康監測。經衛生單位所匡列接觸者198人，於5月1日晚間採檢結果出爐，全數為陰性，全校師生皆可於5月6日返校上課。教育局長張明文今(4)日率教育局、衛生局、環保局等相關單位人員到校，關心該校遠距教學及復課準備情形。
自去年疫情爆發以後，林口康橋國際學校全校師生即進行遠距教學演練，以提早熟悉視訊工具及教學平台。本次學校自接獲停課訊息後，立即成立應變群組，並製作遠距教學操作說明提供家長瞭解，教師群更迅速打包教材返家備課，於16小時內整合線上教學資源；行政同仁則扮演親師間溝通橋樑，隨時提供專業諮詢，線上入班掌握師生授課與學習情況。一至十二年級全數落實遠距教學，透過遠距教學達到互動良好的效果。家長Anna表示：「感謝校方用心部署，前一天下午發布消息，隔天早上立刻開始遠距上課，完美銜接令人感動！難得有機會在旁邊觀察孩子上課，彷彿也進入課堂虛擬實境中。」
張明文局長入校後先了解學校的遠距教學簡報，並觀看教師線上授課情形，接著巡視校園環境，了解學校日常的防疫措施，包含停課期間追蹤師生健康情形、洗手用品設置是否完善、教室有無備妥防疫用品、課桌椅擺放的規劃及學生入校後量測體溫作業等，並實地檢視防疫物資的整備情形，確認耳(額)溫槍、洗手液或肥皂、漂白水、酒精及口罩等物資儲備數量是否充足。
林口康橋國際學校小學部楊士賢校長表示，為迎接5月6日復課，學校已積極執行定期消毒作業、停課期間亦每日請師生回報健康狀況。學校並已做好迎接全面復課的準備，包含嚴守「3級防護」與「健康5原則」，課室內將採個人座位為單位，取消小組座位形式，保持適當距離。落實定期全校消毒、每日公共空間消毒、防疫隔離區消毒以及特定教室消毒。除此之外，製作教室區工作防疫表由教師落實各項防疫措施。學生用餐時，督導團膳人員落實防疫、設定固定人員配膳，做好防護及清潔工作。此外，5月底前校方會調整大型集會與活動，採取分場次、線上辦理、延期或取消等形式，且學生在校期間不邀請家長入校參與活動，避免群聚。
張明文局長表示，林口康橋國際學校迅速的因應策略與教學模式，為遠距教學優良典範。科技創新與線上學習正改變教育生態，新北市教育局超前備戰，已於「新北市親師生平台」，整合超過100項線上學習資源，並建置「停課不停學，學習送到家」專區(https://mis.ntpc.edu.tw/)，提供各種視訊教學工具及線上教學平台課程地圖，希望協助老師能夠以最簡單快速的方式運用線上資源進行教學，並要求各級學校進行線上教學演練，以隨時因應疫情，確保學生學習進度不中斷。
教育局表示，近期疫情升溫，已請各校務必加強防疫意識，落實防疫工作，以保護師生健康安全。若有大型活動，事先評估風險及必要性，如評估持續辦理，則延續依秋冬防疫專案規定，應全程配戴口罩，除補充水分外禁止飲食，並進行人數總量管制控管及實聯制，市府亦會隨時視疫情狀況針對防疫措施進行滾動式調整。希望大家能與市府、學校共同努力讓孩子求學的環境遠離疫情，平安就學。
照片來源：新北市教育局提供
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