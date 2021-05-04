「繳」步要快! 用臺灣企銀支付綜所稅 最高享200元回饋

又到5月申報綜所稅的時候了，其中臺灣企銀為了體恤納稅人的「 薪」勞、替聰明納稅人努力看緊荷包， 提供行動支付繳稅享回饋方案，客戶只要透過臺企支付(台灣Pay )繳納所得稅，最高可享新臺幣(以下同)200元回饋及刷卡零利 率分期。

臺灣企銀表示，因應行動支付繳稅的普及， 這次針對繳納綜所稅推出「因為你繳稅，所以我回饋」的活動。 從今年5月1日起至5月31日止，只要透過「臺灣企銀行動銀行A PP」或「台灣行動支付APP」，綁定臺灣企銀金融卡/帳戶/信 用卡成功繳納並達指定金額，最高享回饋200元刷卡金或2000 點台灣Pay紅利點數(等值200元)； 且透過綁定信用卡繳款的用戶，臺灣企銀也提供卡友彈性繳稅活動， 不但享有免手續費優惠，達到指定金額再享有3期、6期或12期0 利率優惠。本次活動名額有限，提醒民眾「繳」步要快， 才不會錯過拿回饋的機會！

臺灣企銀指出，行動支付近年已成為趨勢浪潮， 民眾使用的普及度與消費比例也逐年升高，為滿足客戶需求， 提升客戶有感消費，臺灣企銀也在今年4月12日起至12月31日 止，特別祭出「歡迎光臨！臺企支付！」新用戶回饋活動， 只要活動期間內繳稅、繳費或消費50元(含)以上共達兩筆， 不但可以享有繳稅活動的回饋，還能再獲得新戶回饋金100元， 讓臺灣企銀新用戶回饋超有感！

近年來臺灣企銀大力推動數位轉型及發展，持續推廣行動支付， 藉由與台灣Pay、街口支付及Line Pay Money合作，提供客戶無所不在的消費場景、 點數回饋與數位金融服務。特別是申辦臺灣企銀數位存款帳戶， 不但可享優惠1.5%固定利率與跨提跨轉手續費減免外，綁定台灣 Pay每月首筆掃碼消費成功(不含轉帳扣款)，即享10元回饋金 。臺灣企銀一直站在客戶身邊，始終瞭解客戶需求，重視客戶體驗， 努力成為客戶與企業心中最優質的數位金融服務銀行， 相關活動詳情及限制條件可洽臺灣企銀官網(https:// www.tbb.com.tw)及客服(02-2357- 7171)查詢。