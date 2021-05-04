中華電信公布2021年第一季營運成果

中華電信（2412）今日（5/4） 公布自結之2021年第1季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2021年第1季合併營收為501.0億元， 較2020年同期增加4.1%；歸屬於母公司業主之淨利為88. 2億元，增加6.4%；每股盈餘1.14元。

董事長謝繼茂表示：「 中華電信2021年第一季的營運與財務績效表現亮眼。 雖然疫情發生至今超過一年，公司在疫情期間的應變及表現優異， 加上所有股東對公司的支持， 讓公司成功度過後疫情時代的挑戰並持續成長。」

「2021年第一季因提升獲利的策略執行得宜，營業淨利、 淨利及每股盈餘皆超越財測， 同時在行動客戶數及行動營收市占上持續站穩領先地位。 5G高資費佔比與5G總申辦數不斷成長，後者已超越本季目標。 截至第一季止，我們已建置超過6,300座5G基地台， 進度超前。隨著5G客戶數明顯成長及業務持續推展， 我們樂觀預期今年行動服務營收轉正且持續成長。」

謝董事長進一步指出，「受惠於後疫情時代的宅商機， 固網寬頻的ARPU及客戶升速量持續成長。家用付費Wi- Fi裝置數年成長352%， 支持以家庭為中心的應用服務不斷發展。此外， MOD持續站穩台灣最大影音平台，透過熱門方案推陳出新， 向上推升SVOD及頻道服務的銷售與整體MOD績效。此外， 隨著資通訊營收不斷成長， 我們也持續投資於整體資通訊技術的提升及人才發展。展望未來， 我們將持續強化網路建設、核心業務以及整體能力， 為客戶提供更優質的服務，創造2021年的亮眼表現。」