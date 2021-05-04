侯友宜表揚131位績優社工及社政人員 讚譽永遠以正向力量幫助有需要的民眾

新北市長侯友宜4日在市府表揚110年績優社工暨社政人員， 侯友宜說，有感動才有力量，社工和社政人員在第一線為民服務， 有如聞聲救苦的菩薩，像台鐵太魯閣號事件，雖遠在花蓮， 社工也立即馳援，社工和社政人員的精神就是犧牲、奉獻， 永遠以正向的力量幫助有需要的民眾。

社會局長張錦麗表示，因應疫情， 今年社工暨社政人員合併辦理表揚，共有131人獲獎， 包含社福民間團體、醫療單位、區公所及社會局、 教育局和所屬單位等，運用私公協力的策略， 以參與式循環福利的概念，創新整合社福資源，一同為市民服務。

八里愛心教養院主任楊忠一，創建輔具中心， 提供市民全台第一輔具服務，規劃二手輔具回收與媒合， 設立偏鄉二手輔具分站，統籌規劃輔具超音速服務， 節省民眾等候輔具時間，規劃廠商請款系統，民眾免墊付免請款， 促進產官民三贏，獲侯友宜頒贈最高榮譽特殊貢獻獎。

財團法人耕莘醫院社工廖芳綺以「Keep going」為座右銘，在醫院長期照護部服務時， 依個案生活需求，連結相關長照資源，提供生活照顧，做為個案、 家屬及居家服務員的溝通橋梁， 並針對個案特性擬定適切的照顧計畫，與多方專業進行溝通協調。

家住台北卻每天通勤偏區平溪區公所的社文課長李元裕， 在7年服務中結合各團體加入照顧長者行列， 尤其針對當地人文背景，與十分公共托老中心合辦「 礦鄉阿嬤的女力時代」、「礦男煤女藝術展」等， 讓山城阿公阿嬤的生命故事數度躍上媒體版面。

在永和區公所服務超過17年的林明桂獲得長青獎， 她負責急難救助、高風險家庭、獨居老人關懷等， 尤其媒合待用餐的店家，讓弱勢族群可以享用。 她曾服務一位外配小燕，因先生過世獨自照顧孩子， 林明桂除提供待用餐和實物銀行資源外，協助申辦低收入戶、就業、 就醫，甚至幫忙寫書信，這一路關懷陪伴竟長達11年之久。

三重社福中心督導陳盈君在分享獲獎時表示， 能夠持續在社工路上服務，要感謝家人的支持，尤其是先生的體諒， 因為社工經常要出勤，「有時連墓仔埔也要去！」 遇重大事件甚至24小時待命，一路遭遇挫折只能當作養分。 她也感謝公所的全力支援，呼籲所有社工「照顧別人之前， 也要先將自己照顧好！」