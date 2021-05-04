Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

侯友宜表揚131位績優社工及社政人員 讚譽永遠以正向力量幫助有需要的民眾

By 台灣英文新聞
2021/05/04 16:54
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供 

新北市長侯友宜4日在市府表揚110年績優社工暨社政人員，侯友宜說，有感動才有力量，社工和社政人員在第一線為民服務，有如聞聲救苦的菩薩，像台鐵太魯閣號事件，雖遠在花蓮，社工也立即馳援，社工和社政人員的精神就是犧牲、奉獻，永遠以正向的力量幫助有需要的民眾。
社會局長張錦麗表示，因應疫情，今年社工暨社政人員合併辦理表揚，共有131人獲獎，包含社福民間團體、醫療單位、區公所及社會局、教育局和所屬單位等，運用私公協力的策略，以參與式循環福利的概念，創新整合社福資源，一同為市民服務。

八里愛心教養院主任楊忠一，創建輔具中心，提供市民全台第一輔具服務，規劃二手輔具回收與媒合，設立偏鄉二手輔具分站，統籌規劃輔具超音速服務，節省民眾等候輔具時間，規劃廠商請款系統，民眾免墊付免請款，促進產官民三贏，獲侯友宜頒贈最高榮譽特殊貢獻獎。

財團法人耕莘醫院社工廖芳綺以「Keep going」為座右銘，在醫院長期照護部服務時，依個案生活需求，連結相關長照資源，提供生活照顧，做為個案、家屬及居家服務員的溝通橋梁，並針對個案特性擬定適切的照顧計畫，與多方專業進行溝通協調。     

家住台北卻每天通勤偏區平溪區公所的社文課長李元裕，在7年服務中結合各團體加入照顧長者行列，尤其針對當地人文背景，與十分公共托老中心合辦「礦鄉阿嬤的女力時代」、「礦男煤女藝術展」等，讓山城阿公阿嬤的生命故事數度躍上媒體版面。

在永和區公所服務超過17年的林明桂獲得長青獎，她負責急難救助、高風險家庭、獨居老人關懷等，尤其媒合待用餐的店家，讓弱勢族群可以享用。她曾服務一位外配小燕，因先生過世獨自照顧孩子，林明桂除提供待用餐和實物銀行資源外，協助申辦低收入戶、就業、就醫，甚至幫忙寫書信，這一路關懷陪伴竟長達11年之久。

三重社福中心督導陳盈君在分享獲獎時表示，能夠持續在社工路上服務，要感謝家人的支持，尤其是先生的體諒，因為社工經常要出勤，「有時連墓仔埔也要去！」遇重大事件甚至24小時待命，一路遭遇挫折只能當作養分。她也感謝公所的全力支援，呼籲所有社工「照顧別人之前，也要先將自己照顧好！」

更新時間 : 2021-05-04 18:02 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中