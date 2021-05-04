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最新 案1145蘆洲足跡曝光！諾富特外包水電工曾在B1與飯店人員共餐

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/04 15:55
染疫的諾富特飯店外包商水電工（案1145）曾於4月26日、29日到新北蘆洲皇爵飲料店、吉野烤肉飯。（圖片取自中央流行疫情指揮中心5/4直播...

染疫的諾富特飯店外包商水電工（案1145）曾於4月26日、29日到新北蘆洲皇爵飲料店、吉野烤肉飯。（圖片取自中央流行疫情指揮中心5/4直播...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）昨（3）日增一例諾富特飯店外包商水電工（案1145）確診，指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，水電工曾於4月26日、29日到新北蘆洲皇爵飲料店、吉野烤肉飯，呼籲民眾自主健康管理至5月13日。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，根據最新疫調，案1145共匡列25名接觸者，其中22人已採檢、3人待採檢，15人陰性、7人檢驗中。

此外，陳時中也公布個案活動足跡，案1145曾於4月26日晚間9時15分至27日凌晨0時30分到新北市蘆洲的皇爵飲料店，4月29日中午11時50分至12時10分曾到新北蘆洲的吉野烤肉飯、晚間9時30分至10時40分在皇爵飲料店。

最新 案1145蘆洲足跡曝光！諾富特外包水電工曾在B1與飯店人員共餐

陳時中呼籲，曾於上述時間出入相關場所的民眾應自主健康管理至5月13日，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應戴醫用口罩就近至社區醫院採檢，不可搭乘大眾運輸工具。

在指揮中心公布足跡後，皇爵蘆洲中華店立即在臉書粉絲專頁公告，為配合中央防疫政策，皇爵蘆洲中華店提前打烊，將於今日實施店內外大消毒，感謝您對皇爵的支持，造成不便敬請見諒。

另外，案1145當時在飯店一館3、5、6樓施工，並不在機組員居檢的樓層，也太可能接觸到飯店員工，到底感染源為何？指揮官陳時中表示，施工處大部分是工作人員，目前知道可能在B1共餐過，但飯店用餐區都有用隔板區隔，因此相關感染可能性還需要釐清。
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