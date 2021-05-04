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泰國台商持偽造陰性證明•圖闖關回台灣　陳時中：若涉「隱匿疫情」將重罰

陳時中4日下午在記者會證實，經過調查，該名泰國台商所持的「登機前3日內COVID-19核酸檢驗」陰性報告，確定是偽造的。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/04 16:51
一名台商在泰國確診武漢肺炎後，疑搭乘長榮航空偷溜回台，指揮中心指揮官陳時中4日證實，個案2日搭機返台，入境時因發燒遭攔截，4日確診送醫。圖...

一名台商在泰國確診武漢肺炎後，疑搭乘長榮航空偷溜回台，指揮中心指揮官陳時中4日證實，個案2日搭機返台，入境時因發燒遭攔截，4日確診送醫。圖...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，其中案1149泰國台商受到高度關注。因為他疑似確診武漢肺炎，卻偽造陰性證明搭機回台灣。

案1149為本國籍50多歲男性，今年1月至泰國工作，5月2日返國，入境時因發燒(38.2度)在機場遭攔檢，並後送就醫隔離採檢，於今日(5月4日)確診(Ct值25)。

指揮中心已掌握個案同班機接觸者49人，其中28人為前後二排座位旅客，列居家隔離，餘21人為機組員，均有適當防護，列自我健康監測。

4日下午指揮中心記者會上有媒體問及，這名發燒確診的泰國台商為什麼能順利搭機回台？所持的「登機前3日內COVID-19核酸檢驗」陰性報告是否有問題？

對此，陳時中坦言，經過調查，該名泰國台商所持的陰性檢驗報告確定是偽造的，當時他在泰國還沒有確診, 尚未拿到任何檢驗報告，應該只是「自己高度懷疑」，因此自己設法購買或是偽造了一份陰性檢驗證明, 跟泰國當局提供的正式檢驗報告明顯不同

此個案牽涉(1) 偽造文書 (2)未持有登機前3日陰性檢驗證明與(3)隱匿疫情, 前2項行為是確定的, 隱匿疫情部分尚待法制組進行詳細的事實調查，陳時中強調此種行為不可取，若調查屬實將會重罰。

至於該名泰國台商登機前是否曾吃退燒藥？陳時中表示，目前尚未釐清是否有吃退燒藥，「即使有，效果應該也不大。」所以入境時才會量到38.2的高溫。

中央社3日曾報導，一名台商在泰國確診武漢肺炎但沒有入院治療，確診隔天立即搭乘長榮航空班機返台，目前在台灣住院治療中。駐泰代表處表示，已經將此案通報台灣疫情指揮中心。

泰國北柳府（Chachoengsao）衛生局5月1日晚間通報沈姓台商確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），但北柳府衛生局之後要再聯繫沈姓台商就再也聯繫不上。

2021/05/04 指揮中心記者會 超連結

泰國台商持偽造陰性證明•企圖闖關回台灣　陳時中：若涉「隱匿疫情」將重罰
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